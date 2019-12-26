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  4. ASELSAN Genel Müdürü Görgün AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ASELSAN Genel Müdürü Görgün AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 14:01 | Son Güncelleme

Haluk Görgün, "haber" kategorisinde "Zirvedeki yollar açıldı", "yaşam" kategorisinde "Harran'da yaşam", "spor" kategorisinde "Su altından kıtalararası yarış" isimli fotoğraflar için oy kullandı

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 kategoride en beğendiği fotoğrafları seçti.

Görgün, oylama için AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

Karelerin hepsinin çok güzel ve kıymetli olduğunu belirten Görgün, "Eminim her biri hak ettiği değeri görecektir. AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması Türkiye'de çok güzel bir gelenek oldu." dedi.

Yeni yıl için dilek ve temennilerini de paylaşan Görgün, "Ülkemiz için tebessümün, gülümsemenin çok çekildiği güzel bir yıl olması temennisiyle 2020 yılını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Görgün, seçimlerinde, foto muhabiri açısından fotoğrafı çekme zorluğu ve hikayeyi yansıtmadaki başarının etkili olduğunu söyledi.

"Haber" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafına oy veren Görgün, "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" isimli karesini tercih etti. Görgün, "Harran'da yaşam" fotoğrafının Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşanan ve hatırlanması gereken bir anı, güzelliği ve sıcaklığı ortaya koyduğunu dile getirdi.

Haluk Görgün, "spor" kategorisinde ise oyunu Şebnem Coşkun'un "Su altından kıtalararası yarış" isimli fotoğrafına verdi.

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AA Yılın Fotoğrafları Oylaması ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün

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