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  4. ASELSAN ihracatta hedefi 12'den vurdu

ASELSAN ihracatta hedefi 12'den vurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

Şirket, 2019'da ihracatını yüzde 50 artırarak 330 milyon dolara çıkardı - Türkiye'nin 1,14 dolar, savunma ve havacılık sektörünün 97 dolar olan ihracat kilogram değerine karşılık ASELSAN, 1 kilogramlık ihracatıyla 1500 dolar elde etti - ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün: - "Önümüzde yıllar için de en az 2019'da yaptığımız ihracatı sağlayacak kadar sözleşmelere imza attık" - "Avrupa'da birkaç ülkeye yılın son döneminde farklı satışlarımız gerçekleşti. Güney Amerika'ya satışlarımız vardı, Amerika'ya da aynı şekilde önümüzdeki yıl itibarıyla olacak"

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketi ASELSAN, 2019'da ihracatını önemli oranda artırarak hedefini tutturdu.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ün AA muhabirine verdiği bilgiye göre, şirket hasılatında son yıllarda gözlenen güçlü büyüme trendi 2019'da devam etti. Yüzde 40-50'lik öngörüsünü yakalayan şirket, mevcut güçlü bakiye siparişleriyle bu yıl da benzer doğrultuda büyümeyi hedefliyor.

İhracat performansını artıran ASELSAN, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 330 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

ASELSAN, Türkiye'nin 1,14 dolar, savunma ve havacılık sektörünün 97 dolar olan ihracat kilogram değerine karşılık 1500 dolarlık rakama ulaştı.

Yılı hedefine uygun karlılık değerleriyle kapatan ASELSAN, gelecek yıllarda da aynı karlılık hedefini sürdürmeyi planlıyor.

Temmuz 2019'dan bu yana devam eden güçlü tahsilat performansını geçen ay rekor seviyeye çıkaran ASELSAN'ın makro göstergelerdeki iyileşme eğiliminin gelecek dönemde hızlanarak devam etmesi ve bu ivmenin şirket faaliyetlerine olumlu yansıması bekleniyor.

- "Şirket her anlamda büyüdü"

Haluk Görgün, bu veriler dikkate alındığında 2019'un "çok verimli, bereketli, hayırlı bir sene" olduğunu söyledi.

Yılın çok başarılı ve hızlı geçtiğini belirten Görgün, şöyle konuştu:

"İşimiz elektronik ve teknolojiyle. Mili saniyeler, mikro saniyeler söz konusu. 2019 o kadar hızlı geçti diyebilirim. Bir yıl içine birçok teknolojik başarıyı doldurduk. Her anlamda şirket büyüdü. Yaptığı projeler, ileriye dönük aldığı işler ve siparişler, çalışan sayısı, iştirakler, uluslararası işleri, ihracatı her anlamda bereketli bir yıl oldu ASELSAN açısından. Hisar, Atmaca, elektromanyetik fırlatma sistemi gibi projelerde yıl içinde başarılı testler gerçekleştirdik. İşin içinde olduğumuz, el attığımız, çalıştığımız projeleri başarıyla teslim ettik, denemeleri başarıyla tamamladık. Güzel bir yıl oldu."

- "Kurumsal dönüşüm meyvesini verdi"

İhracatta 2019'da yakalanan başarının arkasında yıl içinde yaptıkları kurumsal dönüşüm sürecinin katkısının olduğunu dile getiren Görgün, bunu yaparken kaynakları, altyapıyı ve insan kıymetini en verimli ve etkili şekilde kullanabilecek, hiyerarşiyi minimize edebilecek bir yönetim anlayışı içinde olmaya gayret gösterdiklerini bildirdi.

Görgün, direktörlük seviyesinde olan Uluslararası İş Geliştirme birimini 2 basamak yukarı çıkartarak Genel Müdür Yardımcılığı seviyesine getirdiklerine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Böyle olunca daha güçlü bir pozisyona taşımış olduk. Bunu da destekleyecek bir organizasyon değişikliğine gittik. Kendi içimizde farklı teknolojileri üreten sektörlerimizin uluslararası geliştirmelerini bu genel müdür yardımcılığı altında topladık. Uluslararası pazarlarda da özellikle nokta atışları yapmaya, emeğimizi ve ortaya koyduğumuz performansın karşılığını alabileceğimiz nitelikli çalışmalar gerçekleştirmeye gayret gösterdik. Bunun sonucunda da bir önceki seneye göre ihracatımız yüzde 50 arttı. Bu, sektörde ciddi bir artış anlamına geliyor. Bununla beraber önümüzde yıllar için de en az 2019'da yaptığımız ihracatı sağlayacak kadar sözleşmelere imza attık yani geçen sene yaptığımız ihracatın en az bir o kadarını daha önümüzdeki yıllarda gerçekleştirebileceğiz."

- Avrupa ve Amerika'ya ihracat

Haluk Görgün, ihracata odaklanan yeni Genel Müdür Yardımcılığı ile yurt dışındaki iştirakleri, ortak şirketleri ve kendi şirketlerinin özgün faaliyetlerini ve niteliklerini çalıştıklarını, derinlemesine destekler sunduklarını ve teknoloji/bilgi transferiyle onları beslediklerini anlattı.

Tüm bu gelişmeler sonunda ihracatta ortaya çıkan sonuçlara ilişkin bilgiler veren Görgün, şöyle devam etti:

"Avrupa'da birkaç ülkeye yılın son döneminde farklı satışlarımız gerçekleşti. Güney Amerika'ya satışlarımız vardı, Amerika'ya da aynı şekilde önümüzdeki yıl itibarıyla olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor, henüz onları sözleşmeye bağlamadık. Biraz daha hedef odaklı gittik. Ne alabileceğimizi ne verebileceğimizi iyi hesap ettik ve buna göre politikamızı belirledik."

- Bilgi ihracatı

Bunun yanında dost ve müttefik ülkelerle savunma sanayisi alanında bilgi transferi üzerinden ihracat yaptıklarını belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Yıllardır geliştirmekte olduğumuz telsizlerimiz ve haberleşme cihazlarımızla ilgili yurt içinde aldığımız izinler çerçevesinde, dost ve müttefik ülkelere bilgi ekonomisinden ihracat yapabilir olduğumuzu da memnuniyetle paylaşmak isterim. Bu bilgi transferi üzerine hem bilgiden hem gönderdiğimiz yarı mamulden ihracat yapabilir durumdayız. Savunma sanayisi öyle bir duruma geldi ki sadece malzemeyi, ürünü veya platformu ihraç eden değil, o ürün ve platformla ilgili bilgiyi de ihraç edebilen bir sektör oldu."

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ASELSAN ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ihracat savunma sanaysi

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