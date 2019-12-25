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  3. ASELSAN ile FNSS arasında sözleşme

ASELSAN ile FNSS arasında sözleşme

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 13:35 | Son Güncelleme

ASELSAN ile FNSS arasında sözleşme

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ arasında yaklaşık 298 milyon lira değerinde sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ arasında Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) Görev Donanımları Projesi ile ilgili olarak bugün, toplam bedeli 297 milyon 599 bin 400 TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2021-2022'de gerçekleştirileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ASELSAN FNSS piyasalar

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