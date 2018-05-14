ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında, tedarik ve geliştirme bileşenleri olan Savunma Amaçlı Haberleşme Sistemi Projesi'ne yönelik toplam bedeli 608 milyon 500 bin TL ve 124 milyon 850 bin dolar tutarında bir sözleşme imzalandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında tedarik ve geliştirme bileşenleri olan Savunma Amaçlı Haberleşme Sistemi Projesi'ne yönelik toplam bedeli 608 milyon 500 bin TL ve 124 milyon 850 bin dolar tutarında bir sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2018 ile 2024 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi. AA
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