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ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında sözleşme

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2018 16:43 | Son Güncelleme

Tedarik ve geliştirme bileşenleri olan Savunma Amaçlı Haberleşme Sistemi Projesi'ne yönelik 608 milyon 500 bin TL ve 124 milyon 850 bin dolar tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında, tedarik ve geliştirme bileşenleri olan Savunma Amaçlı Haberleşme Sistemi Projesi'ne yönelik toplam bedeli 608 milyon 500 bin TL ve 124 milyon 850 bin dolar tutarında bir sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında tedarik ve geliştirme bileşenleri olan Savunma Amaçlı Haberleşme Sistemi Projesi'ne yönelik toplam bedeli 608 milyon 500 bin TL ve 124 milyon 850 bin dolar tutarında bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2018 ile 2024 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi. AA

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Anahtar Kelimeler:
ASELSAN sözleşme

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