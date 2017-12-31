FİNANS

ASELSAN, yılı 6.5 milyar liralık siparişle tamamladı

31 Aralık 2017 12:27

Yurt içinde 25 ve yurt dışında 4 sözleşme imzalayan ASELSAN, yılı 6,5 milyar liralık siparişle tamamladı.

ASELSAN, yılı 6.5 milyar liralık siparişle tamamladı

 Yurt içinde 25 ve yurt dışında 4 sözleşme imzalayan ASELSAN, yılı 6,5 milyar liralık siparişle tamamladı.

 
2017'de yurt içinden ve dışından gelen talepleri karşılamak üzere 29 sözleşme imzalayan ASELSAN, bu yıl yaklaşık 6,5 milyar liralık sipariş aldı.
 
Teslimatları 2023 yılına kadar yayılan siparişler, 3 farklı para biriminde yapıldı. ASELSAN'ın aldığı siparişlerin ekonomik karşılığı 2 milyar 143 milyon 272 bin 835 lira, 528 milyon 516 bin 730 dolar, 521 milyon 133 bin 672 euro olarak dağılım gösterdi.
 
Merkez Bankasının yıl sonundaki döviz kurları dikkate alındığında şirketin yaptığı sözleşmelerin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 6,5 milyar lirayı buldu. ASELSAN, 2015'te 3,9 milyar lira, 2016'da 9,5 milyar lira tutarında yeni sipariş almıştı.
 
Şirket sözleşmelerden 25'ini yurt içindeki, 4'ünü yurt dışındaki müşterilerle yaptı.
 
15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın