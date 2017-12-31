Yurt içinde 25 ve yurt dışında 4 sözleşme imzalayan ASELSAN, yılı 6,5 milyar liralık siparişle tamamladı.

2017'de yurt içinden ve dışından gelen talepleri karşılamak üzere 29 sözleşme imzalayan ASELSAN, bu yıl yaklaşık 6,5 milyar liralık sipariş aldı.

Teslimatları 2023 yılına kadar yayılan siparişler, 3 farklı para biriminde yapıldı. ASELSAN'ın aldığı siparişlerin ekonomik karşılığı 2 milyar 143 milyon 272 bin 835 lira, 528 milyon 516 bin 730 dolar, 521 milyon 133 bin 672 euro olarak dağılım gösterdi.

Merkez Bankasının yıl sonundaki döviz kurları dikkate alındığında şirketin yaptığı sözleşmelerin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 6,5 milyar lirayı buldu. ASELSAN, 2015'te 3,9 milyar lira, 2016'da 9,5 milyar lira tutarında yeni sipariş almıştı.

Şirket sözleşmelerden 25'ini yurt içindeki, 4'ünü yurt dışındaki müşterilerle yaptı.