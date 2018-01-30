ASELSAN'dan Türk sanayisine 900 milyon dolar

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, yurt içinde ve dışında aldığı siparişlerle "çözüm ortağı" olarak nitelendirdiği alt yüklenicilere yüklü bir iş hacmi yaratıyor.

ASELSAN, elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanında Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere, yurt içi ve dışındaki müşterilerine katma değeri yüksek, yenilikçi ve güvenilir ürünler ve çözümler sunuyor.

Türkiye'nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlayan şirket, çalışmalarını "haberleşme ve bilgi teknolojileri", "mikro elektronik güdüm ve elektro-optik sistemler", "radar ve elektronik harp sistemleri", "savunma sistem teknolojileri" ile "ulaşım, güvenlik, enerji ve otomasyon sistemleri" alanlarında sürdürüyor.

ASELSAN, bu çalışmaları sonunda ortaya çıkan askeri ve sivil ürünleri yurt içinde ve dışında çok sayıda müşterisine ulaştırdı. Şirket, geçen yılki satışlarının yaklaşık yüzde 70'ini savunma sanayisine, yüzde 16'sını kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara yaptı. Satışların yüzde 14'ü de ihracat olarak gerçekleştirildi.

Şirketin 5 bin 500 kişiye yakın personelinin yaklaşık yüzde 62'si mühendislerden oluşuyor. ASELSAN'ın 6 Ar-Ge merkezinde 3 bin 205 Ar-Ge personeli görev alıyor.

Üniversitelerle iş birliği

ASELSAN, çalışmalarını yürütürken üniversitelerle ilişkilerin artırılmasına büyük önem veriyor. Bu çerçevede 42 üniversiteyle yürütülen 229 projeye 151 milyon dolar kaynak ayrıldı.

Yurt içinden ve dışından üniversitelerle çalışan ASELSAN, ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile "Görsel Analiz", Bilkent Üniversitesi Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi ile "Sıkıştırılmış Algılama Tekniklerinin Klinik Kullanımı", Uludağ Üniversitesi ile "Sayısal Görüntü Dosyalarında Kaynak Cihaz Tanıma", Boston Üniversitesi ile "Protein Tanı Kiti Teknolojisinin Geliştirilmesi" ve Lübeck Üniversitesi ile "Manyetik Parçacıkların Gerçek Zamanlı Görüntülenmesi" gibi çalışmalara imza attı.

ASELSAN ile "kazan kazan"

ASELSAN, "çözüm ortağı" olarak gördüğü alt yüklenicilerle ilişkilere de özel önem veriyor.

Mevcut alt yüklenicilerin kabiliyetlerinin gelişimine katkıda bulunan şirket, aynı zamanda yeni KOBİ'lerin sisteme dahil olması için çaba göstererek tedarik zincirini güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye çalışıyor. ASELSAN, bu çalışmalarıyla Türk sanayisinin gelişimine de katkıda bulunuyor.

ASELSAN'ın yurt içinde ve dışında aldığı her yeni sipariş, aynı zamanda yan sanayiye yeni iş fırsatları sunuyor.

Yüzlerce KOBİ'ye "kazan kazan" prensibiyle uzun vadeli kapı açan şirket, tedarik zincirine katılan birçok işletmeye bu sayede ihracat yapma imkanı da sağlıyor.

ASELSAN, 651'i KOBİ olmak üzere, 770 yurt içi alt yükleniciden hizmet alıyor.

Geçen yıl KOBİ ve yurt içi alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş ve hizmetlerin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 900 milyon dolara ulaştı. AA