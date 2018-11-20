FİNANS

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili flaş talep

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.11.2018 08:00 | Son Güncelleme

Hak- İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeronluktan kamuya alınan işçilerin haklarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Aslan, yeni asgari ücret için 2 bin TL’nin yeterli olmadığını belirtirken, kıdem tazminatı konusunda işverenleri samimi olmamakla eleştirdi.

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili flaş talep

Hizmet- İş Sendikası'nın Kuzey Kıbrıs'ta düzenlediği genişletilmiş başkanlar kuruluna katılan Arslan, gazetecilerle sohbet etti. Mahmut Arslan, kıdem tazminatı konusunda işverenleri "Evirip çeviriyor ama niyetleri tazminatı vermemek" diye eleştirirken beklentiler arasında fark olduğunu söyledi. Arslan, "Kıdem tazminatında işverenlerin niyeti samimi değil. Öyle ki bir sendika başkanı bana özellikle TOBB'a bağlı KOBİ'leri kastederek, ‘Birbirimizi kandırmayalım, işverenler kıdem tazminatı istemiyor' dedi. Böyle bir ortamda kıdem tazminatı sorunu çözülemez" diye konuştu.

"2 BİN TL ACELE İLE SÖYLENMİŞ BİR TALEP"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, asgari ücret konusunda çalışanların enflasyona karşı ezdirilmemesi politikasının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Arslan, Yüksek Hakem Kurulu'nun asgari ücret rakamını yüksek tutması gerektiğini söyledi. İsim vermeden Türk-İş'in 2 bin TL olması önerisine gönderme yapan Arslan, "Bana göre acele ile söylenmiş bir ifade. Üretici enflasyonu yüzde 40 iken, çalışanlar 2 bin TL ile nasıl geçimlerini sağlayacak?" diye sordu.

"KAMU İŞÇİLERİNİN YÜZDE 4'LÜK ZAMMI ARTIRILMALI"

Asgari ücreti konuşurken, tüm çalışanların düşünülmesi gerektiğini kaydeden Arslan, enflasyonun yüzde 25 seviyesinde olduğu bir dönemde, taşeronluktan kadroya geçen çalışanların 2021 yılına kadar sadece yüzde 4 zam vermenin doğru olmadığını ifade etti. Kamu sözleşmelerinin bir an önce çözümlenmesi gerektiğini söyleyen Arslan, Yüksek Hakem Kurulu'nun yeniden değerlendirme yapması gerektiğini belirtti.

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...
Uzmanların gözü Bitcoin'de! Ekim 2017'den bu yana ilk defa olduUzmanların gözü Bitcoin'de! Ekim 2017'den bu yana ilk defa oldu
Benzinde 19 kuruş indirimBenzinde 19 kuruş indirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret zam kıdem tazminatı asgari ücret 2019

En Çok Okunan Haberler

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!

Uzmanların gözü Bitcoin'de! Ekim 2017'den bu yana ilk defa oldu

Uzmanların gözü Bitcoin'de! Ekim 2017'den bu yana ilk defa oldu

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili flaş talep

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili flaş talep

İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri

İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri

Defne yaprağı Türkiye'den dünyaya satılıyor

Defne yaprağı Türkiye'den dünyaya satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi! (Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları)

Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi! (Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları)

Milli piyango biletlerinde devrim! Artık böyle olacak

Milli piyango biletlerinde devrim! Artık böyle olacak

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi

Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bu insanlar kör mü görmezden mi geliyor lar 45 tl ye aldıgımız 10 matik deterjan 89 tl olmuş 89 tl ye aldığımız bebek bezi 185 tl olmuş kuru soğan 2 tl den 5 tl ye çıkmış 1 mutfak tüpü 95 tl yaşam maliyeti yüzde 50 nin üzerinde artmış ASGARİ ÜCRETLE A lay etmek şerefsizlik dir en az yüzde 40 artmalı
1850 tlyi geçmez boşuna hayal kurdurmayin millete
ağa kendine %26 zam yaptı,artık halka ne yaparlarsa halk yine sus pus olur çünkü ezilmeye alışmışlar...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Selçuk'tan borçlara yapılandırma müjdesi

Bakan Selçuk'tan borçlara yapılandırma müjdesi

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

Prim borcu olana müjde! SGK yeni hak tanıdı

Prim borcu olana müjde! SGK yeni hak tanıdı

Uzmanların gözü Bitcoin'de! Ekim 2017'den bu yana ilk defa oldu

Uzmanların gözü Bitcoin'de! Ekim 2017'den bu yana ilk defa oldu

Benzinde 19 kuruş indirim

Benzinde 19 kuruş indirim

Dev fondan 'Şok Marketler' açıklaması

Dev fondan 'Şok Marketler' açıklaması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.