Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili flaş talep

Hizmet- İş Sendikası'nın Kuzey Kıbrıs'ta düzenlediği genişletilmiş başkanlar kuruluna katılan Arslan, gazetecilerle sohbet etti. Mahmut Arslan, kıdem tazminatı konusunda işverenleri "Evirip çeviriyor ama niyetleri tazminatı vermemek" diye eleştirirken beklentiler arasında fark olduğunu söyledi. Arslan, "Kıdem tazminatında işverenlerin niyeti samimi değil. Öyle ki bir sendika başkanı bana özellikle TOBB'a bağlı KOBİ'leri kastederek, ‘Birbirimizi kandırmayalım, işverenler kıdem tazminatı istemiyor' dedi. Böyle bir ortamda kıdem tazminatı sorunu çözülemez" diye konuştu.

"2 BİN TL ACELE İLE SÖYLENMİŞ BİR TALEP"



Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, asgari ücret konusunda çalışanların enflasyona karşı ezdirilmemesi politikasının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Arslan, Yüksek Hakem Kurulu'nun asgari ücret rakamını yüksek tutması gerektiğini söyledi. İsim vermeden Türk-İş'in 2 bin TL olması önerisine gönderme yapan Arslan, "Bana göre acele ile söylenmiş bir ifade. Üretici enflasyonu yüzde 40 iken, çalışanlar 2 bin TL ile nasıl geçimlerini sağlayacak?" diye sordu.