Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, son toplantısını yaparak, 2019'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek için hazırlıklarını yapıyor. Önceki gün gerçekleştirilen üçüncü toplantı, rakamların tartışılmaya başlaması açısından öne çıktı. Toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu, asgari ücrette temel olan 'bir kişi için asgari geçim bedelini' 2 bin 213 lira olarak açıkladı. Geçen yıl bu rakam 1.894 lira seviyesindeydi. TÜİK rakamının ardından başlayan tartışma, bundan sonraki görüşmelerin ne kadar çetin geçeceğine dair işaretini de vermiş oldu. Türk-İş Başkanı "Asgari geçim tutarı, bizim belirlememizin tam 170 lira altında. Sendikamız araştırma birimi bir işçinin asgari geçim tutarının 2.383 lira olduğunu belirledi" diyerek rakamın gerçeklerin çok gerisinde olduğuna vurgu yaptı.

ASGARİ ÜCRET 2019 SON GELİŞMELER

Diğer yanda ise TÜİK'in geçinme bedelinin belirlenen asgari ücrete etkisine dair uygulamalar söz konusu. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda, TÜİK'in her yıl asgari geçim tutarını açıkladığını, ancak asgari ücretin her yıl TÜİK'in 'asgari' diye açıkladığı rakamın altında kaldığını gösteriyor. Örnek vermek gerekirse, TÜİK 2010 yılında 'bir işçinin geçimi için en az 796 lira gerekli' demiş ancak o yıl asgari ücret 577 lira olarak belirlenmiş. Aynı şekilde 2016 yılında TÜİK 'asgari geçim tutarı 1.600 lira' demiş ama asgari ücret 1.300 lira olarak belirlenmiş. Şu anda 1.603 lira olan asgari ücret belirlenirken TÜİK'in asgari geçim tutarı bedeli 1894 lira olarak açıklanmıştı. Bir başka deyişle asgari ücret, TÜİK'in 'asgari geçim tutarı' olarak açıkladığı rakamın yüzde 84,6'sına karşılık gelmiş oldu.