FİNANS

Asgari ücret desteği 100 lira olarak devam edecek

10 Ocak 2018 15:35

TİSK Genel Sekreteri Koç, işverene asgari ücret desteğinin bu yıl da 100 lira olarak devam edeceğini bildirerek, işveren camiası olarak bunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Asgari ücret desteği 100 lira olarak devam edecek

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asgari ücret desteğinin ilk olarak 2016 yılında uygulanmaya başladığını anımsatarak, 2015 yılında bin lira olan asgari ücretin 2016 yılında bin 300 liraya yükseltilmesinin bu desteğin verilmesinde etkili olduğunu dile getirdi.

Hükümet yetkililerinin, geçen aylarda, "iki yıldır uygulanan desteğe, 2018 yılında devam edilmeyeceği" yönünde açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Koç, buna karşın gerek işverenler olarak kendilerinin, gerekse işçi sendikalarının bu desteğin devamı yönünde talepleri bulunduğunu vurguladı.

Koç, yeni asgari ücretin belirlendiği 29 Aralık'taki görüşmelerde asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam ettirilmesinin karara bağlandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Desteğin miktarı konusunda belirsizlik vardı. Bunun 100 liranın altında olabileceği yönünde çeşitli duyumlar da kulağımıza geldi ama başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız ve Çalışma Bakanımız, rakamın 100 lira olarak devam etmesi yönünde çok olumlu bir yaklaşım gösterdiler. İşveren camiasını mutlu eden bu yaklaşımlarından dolayı kendilerine minnettarız. Çünkü bütçede olmadığı söylenen bu destek konusunda taleplerimizi dikkate aldılar."


10 milyon çalışan ile 1,5 milyon işvereni ilgilendiriyor

Desteğin 10 milyon çalışan ile yaklaşık 1,5 milyon işvereni ilgilendirdiğine dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:

"İşçi kesiminin, bu desteğin sadece toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerine uygulanması yönünde talepleri olmuştu. Biz de toplu sözleşme olan iş yerlerinde bu rakamın 113 lira olarak uygulanmasını istiyorduk ama iki talep de dikkate alınmadı. Mevcutta 100 liralık asgari ücret desteği tüm iş yerlerinde uygulanacak." AA

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