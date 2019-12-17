FİNANS

Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 Asgari ücret için kritik rakamı TÜİK paylaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2019 16:13 | Son Güncelleme

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların yanıtını beklediği bu soruya bir yanıt da TÜİK'den geldi. TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. Bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların yanıtını beklediği bu soruya bir yanıt da TÜİK'den geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı yapıldı. Toplantı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'unda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı.

Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyonla paylaştı. Bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.

ÖNCEKİ TOPLANTILARDA NE OLMUŞTU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum." ifadesini kullandı.

İşçi ve işveren temsilcileri de toplantıda görüş ve taleplerini dile getirdi.

Türk-İş'in ev sahipliğindeki ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sundu.

KOMİSYON 15 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. 

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
TÜİK asgari ücret

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Okuyucu Yorumları 351 yorum
yazıklar olsun hiçbir şey demiyorum.
bu herifler bunu hesaplamak için ayda ne kadar alıyorsa asgari ücret o olmalı.
UYUYAN MİLLETLER KÖLE OLARAK UYANIR ....!!!!NEKADAR ÖNEMLİ GİDER VARSA % 50 zam ASGARİ ÜCRETE GELİNCE % 14 !!!!!! AMA SUÇ BİZDE BİZLER BAŞ TAĞCI YAPTIK !!!!!YIL 2002 ÇEYREK ALTIN 35 TL YIL 2019 ÇEYREK ALTIN 450 TL NASIL BİR EKONOMİ YÖNETİM BURDAN YAPIN HESABINIZI  ANLAYANA TABİKİ !!!!!!!!MEMLEKETTE KRİZ DİZ BOYU YAPRAK KIPIRDAMIYOR KAZIK GENİŞLİYOR AMA NEYAZIKKİ İYİ UYKULAR TÜRKİYE !!!!!!!!!!!
BUNLARDA NE VİJDAN KALMIŞ NEDE İNSANLIK
Aynen
Gençler haber de ki bir detayı atlamayın.Orada diyor ki GIDA tüketimi. Bunun içerisine diğer şeyler dahil edilmeden söylenen rakam 950 lira ki bu gayet normal.Bunun içerisine ulaşım barınma ve sağlık hizmetleri de dahil edilmeden verilen rakamdır. Bunlar eklenince ki burada belirtilen rakamın dışında 1500 liralık bir haktan daha üstü kapalı behsediliyor. Kısacası tüik en düşük 2400 en çok 3200 olacak şekilde bir rakam açıklamış.
yani olcak olan 2300
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