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Asgari ücrete destek teklifi Meclis'te

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2019 13:34 | Son Güncelleme

AK Parti, personel sayısı 500'ün altında olan işletmelere 150, 500 üstünde olan işletmelere 100 lira asgari ücret desteği verilmesi için hazırladığı kanun teklifini Meclis'e sundu.

Asgari ücrete destek teklifi Meclis'te

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, işletmelere asgari ücret desteği, ev hanımlarının evlerinde ürettikleri ürünlerin vergiden muaf tutulması, uyumlu mükelleflere vergi avantajı sağlanması, Enerji Piyasaları İşletme AŞ'de (EPİAŞ) uzun vadeli elektrik satışlarının önünün açılması gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifi hazırladıklarını bildirdi.

Muş, AA muhabirine, TBMM Başkanlığına sundukları kanun teklifinin detaylarını açıkladı.

Kanun teklifinin 18 maddeden oluştuğunu ve pek çok vatandaşı ilgilendirdiğini dile getiren Muş, teklifin en önemli maddelerinden birinin 2019 yılı içinde verecekleri asgari ücret desteği olduğunu belirtti.

Muş, kanun teklifiyle 500'ün altında personel çalıştıran işletmeler için 150 lira, 500'ün üstünde personel çalıştıran işletmeler için 100 lira asgari ücret desteği vereceklerini bildirdi.

Muş, "Kanun teklifi içinde ev hanımlarının endüstriyel olmayacak şekilde kendi imkanlarıyla evlerinde yapıp üretecekleri ürünlerin internet veya elektronik ortamlar üzerinden satışından kaynaklanacak gelirlerin, 1 yıllık asgari brüt ücreti geçmeyecek tutarlarını vergiden istisna olmasını teklif ediyoruz. 2019 rakamları için söylersek 30 bin liraya kadar olan satışlarının vergiden istisna olmasını teklif ediyoruz." diye konuştu.

Vergisini zamanında ödeyen uyumlu mükelleflere yüzde 5 indirim yapıldığını hatırlatan Muş, "Mevcut kanunda 10 liradan fazla ödeme yapılmaması veya eksik ödeme yapılması durumunda uyumlu mükellefin bu avantajı kayboluyor, dolayısıyla yüzde 5 indirimi kaybediyordu. Bunu 250 liraya çıkarıyoruz. Yani uyumlu bir mükellefin, beyanname başına 250 lira kadar eksik ödeme yapması durumunda dahi bu avantajı bozulmayacak." ifadelerini kullandı. KAYNAK:AA

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asgari ücret meclis AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş

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