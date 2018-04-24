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Asgari ücretliye 9 ay destek geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2018 09:18 | Son Güncelleme

Hükümet ilave istihdama sağladığı teşviklerden sonra asgari ücret desteğini de uzattı. Asgari ücretlinin maaşı düşmeyecek ayrıca Eylül ayına kadar her işçi için hazineden ilave para ödenip maliyet düşürülecek.

Asgari ücretliye 9 ay destek geliyor

Geçtiğimiz yıl başlatılan istihdam seferberliği ile 2 milyondan fazla vatandaş yeni işe kavuşurken bu yıl da teşviklerle istihdamı kolaylaştırıcı tedbirler alınmaya devam ediyor. İlave olarak işe alınan yeni elemanların tüm vergi ve primleri devlet tarafından ödenecek. Böylece istihdamın üzerindeki maliyetler azaltılacak.

Sadece vergi ve primler değil asgari ücretliler için de önemli teşvikler bu yıl uygulanmaya başlandı. Asgari ücretlinin Eylül ayından sonra maaşından düşme Asgari Geçim İndirimi ile önlenmişti. Şimdi çıkartılan yasayla bu durum hüküm altına alındı ve artık asgari ücretin vergi dilimi sebebiyle azalmasının önüne geçildi. Son olarak 7103 sayılı torba yasa ile asgari ücrete ek bir destek daha sağlandı.

DESTEK 100 LİRAYDI

Eylül ayına kadar her asgari ücretli için hazine işyerlerine destek verecek. Yeniasır'dan Faruk Erdem'in yazısına göre, bu destek ilk başladığında 100 lira idi. Şimdi rakamın daha da artabileceği belirtiliyor.

Asgari ücret desteği 4 (a) sigortalısı çalıştıran işverenlere verilecek. Destek Eylül ayına kadar devam edecek. 2018 yılı içinde ilk defa bu kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2018 yılı ocak ila eylül ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulu'nca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYIN

Diğer teşviklerde olduğu gibi bu destekten de yararlanmak için şartlar şöyle:

  • Kuruma borcun bulunmaması ya da borcun tecil ya da taksitlendirilmiş olması gerekiyor.

  • Tüm belge ve bilgilerin zamanında ve yasal süresi içinde verilmiş olması gerekiyor.

  • Sigortasız işçi çalıştırılmaması veya hileli sigorta yapılmamış olması zorunlu.

  • Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması gibi hileli işlem yapılması durumunda da destek verilmeyecek.
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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret hükümet destek

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