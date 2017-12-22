Asgari ücrette gözler işverenin teklifinde

22 Aralık 2017 09:33
Asgari ücrette gözler işverenin teklifinde

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın üçüncü toplantısını yapacak. TİSK'in, kendi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu toplantıda teklifini sunması bekleniyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü toplantısını bugün yapılacak. Toplantıda işçileri temsil eden Türk-İş'in net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifine karşı, işveren temsilcisi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) teklifini sunması bekleniyor.

Doğrudan 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin üçüncü toplantısı bugün TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanacak komisyonda, işçileri temsil eden Türk-İş heyetine Nazmi Irgat, işverenleri temsil eden TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık edecek.

Türk-İş'in ev sahipliğinde geçen hafta yapılan ikinci toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) uzmanları, bir kişinin asgari geçim endeksinin Kurum tarafından bin 893 lira 90 kuruş olarak hesaplandığını Komisyonla paylaşmıştı.

Bu rakam üzerine Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, düzenlediği basın toplantısında, "Bizim resmi talebimiz, 2018 yılında net bin 893 lira 90 kuruş. Bu rakamı bize versinler, hemen buna imza atalım." diyerek tekliflerini kamuoyuna duyurmuştu.

Türk-İş'in bu teklifine karşı, gözler yarın yapılacak üçüncü toplantıda işverenleri temsil eden TİSK'in yapması beklenen teklifine çevrildi.

Asgari ücretin yılın tamamı yerine altışar aylık dilimler halinde belirlenmesini isteyen TİSK, yeni asgari ücrette enflasyon verileri dışında işsizlik oranları, ekonomik riskler ve rekabet gücünün de dikkate alınması gerektiği görüşünde.


TÜİK bir kişinin asgari geçim tutarını paylaştı

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Aralık'ta yapılmıştı.

Bu toplantıya başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bu yılki toplantımızda bu üçlü istişare ve karar mekanizmasını en etkin şekilde işletip, yine ülkemiz için ortak bir zeminde, ortak sonuçla mutabık olacağımızı umuyorum." ifadesini kullanmıştı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon'un ikinci toplantısı ise 15 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti.

Ekonomi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili veriler sunduğu bu toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir kişinin asgari geçim tutarının bin 893 lira 90 kuruş olduğunu Komisyonla paylaşılmıştı.


Asgari ücret nasıl belirleniyor

Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
 

Mevcut asgari ücret net bin 404 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan asgari ücret görüşmeleri 29 Aralık'ta sonuç vermiş ve asgari ücret açıklanmıştı. 29 Aralık 2016 tarihinde yapılan 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından 2017 yılı için asgari ücret miktarı dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından 1.404 TL olarak duyurulmuştu.

Kaynak: AA
 

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Okuyucu Yorumları18 yorum
  • 124 Oy
    3 veya 4 kez toplanmak nedir anlamak mümkün değil,milletvekilleri maaşlarını bir gecede 3 bin arttırabiliyorsunuz ama
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  • 11 Oy
    @casa47 her toplantıdan ücret aldıkaları için tabiki
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  • 0 Oy
    TÜFE yani yıllık enflasyon % 13 değil mi ? Dünya nın en hızlı büyüyen ekonomisi olmakla da övünüyoruz.. Yıllık bazda % 7 kadar da büyümüşüz.. O halde asgari ücret ortalama olarak % 13+7 =% 20 oranında artırılacak demektir.
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  • 90 Oy
    bakanların zarraptan aldıkları rüşvetleri asgari ücretlilere dağıtsalar direk 2000 tl ye çıkar düşün ne rüşvet almışlar
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  • 66 Oy
    100 tl zam yapıcaksanız en düşük ev kiralarını 600 tl ye indirin madem sayın efendi
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  • 64 Oy
    kendılerı geçinmiyor nede olsa o parayla atıyorar tabı memeura gelınce en az alan memur 3 küsür işçiye gelince bin kere düşünülüyor..
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  • 19 Oy
    geçen yıl 1404 tl utanmadan imza atan çalışma bakanı, sendikada masadan kalkmasaydı iyi olurdu deyip, milletin açlığına sendikayıda ortak etmeye çalıştı. bunlara oy vermeyin kime oy vereceğiz diyorsanız oturun evinizde sandığa gitmeyin.
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  • 14 Oy
    vekiller maaşlarını bir oturumda 3-5bin zamlıyor iş emekçiye emekliye gelince günlerce süren toplantılar ve sonunda 70-80 tl zam vererek müjdelerler.....
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  • 14 Oy
    normalde fiyatlara gelen zamlar pat diye bir anda açıklanıyor.. mtv ye %25 zam.. bilmem neye yüzde bu kadar zam diye hemen açıklanıyor.. ama iş asgari ücrete zam vermeye gelince 1 ay boyunca toplanıyorlar toplanıyorlar bir türlü açıklayamıyorlar.. herşeye gelen zam gibi asgari ücrete de zammı hemen toplanıp 1 günde açıklayın.. konuşmaya gelince mangalda kül bırakmayan yöneticilerimiz asgari ücret komisyonunda da bi konuşsunlar.. orda da bu kadar olacak bitti desinler de bi görelim.. zaten gelecek asgari ücret zammı da 1 ocaktan itibaren milletin dahil olacağı zorunlu bes kesintisine gidecek.
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  • 13 Oy
    bu kadar manşet yapıp durmayın.100 tl zam yaparlar.benim kira 75 tl şimdiden arttı zaten.25 tl yide bozdur bozdur harcarım.
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  • 19 Oy
    her yıl aynı senaryo toplum aç bırakılıyor akp,ye sandıkda oy vermeyin ne kaybedeceksiniz her şey toplumun elinde ne ekersen onu biçersin
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  • 12 Oy
    En fazla olacağı 1500 tl dir. başkada vermezler bizde bir kredi kartını diğer kredi kartı ile kapatmaya devam ederiz.
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  • 7 Oy
    üstüne para alsınlar bizden artışa gerek yok hamdolsun
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  • 0 Oy
    BIRAKIN TİYATROYU ! ALAYINIZ SERMAYENİN KUCAANDASINIZ ! VERECEĞİNİZ 80 - 100 LİRA ! TUİK DENEN KURUM HALK DÜŞMANI SAHTEKAR BİR KURUMDUR GÖREVİ ZAM AYINDA % 30 OLAN ENFLASYONU % 3 ÇIKARTMAKTIR HALKA Bİ YARARI YOKTUR ! ASGARİ ÜCRET 6 MİLYON DEĞİL ÜLKENİN YARISINI ETKİLİYOR HALKI KANDIRAMAZSINIZ. 2019 A KADAR SERMAYEYLE OYNAŞMAYA DEWAM EDİN !
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  • 0 Oy
    işçinin emegine gözdiken kim olursa olsun allah belasını versin KAÇ KİŞİ AMİN DİYECEK
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  • 0 Oy
    1.507,10 krş olur herhalde
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  • 0 Oy
    önder aslan sahi hayırsever iş adamı ve türkiyedeki milliyetçi dindar suç ortakları nerelerde hepsi saklanmış galiba belkide estetik oldular onlar bizden fazla madur oldular bu işverenler bize zam yapıncaya kadar onlara yaparlar hah ha hah ha
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  • 10 Oy
    1773 lira net verirler görürsünüz.
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