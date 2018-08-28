ASKON, Türk üreticilerini Katar sermayesi ile buluşturacak

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) aralarında Türkiye'nin en büyük teknoloji markaları ve teknoparkların bulunduğu Türk üreticilerini ve girişimcilerini Katar sermayesi ile buluşturacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ticaret, sanayi, AR-GE, teknoloji, finansman, ihracat ve benzeri konularda müteşebbislere ve kuruluşlara gelişim ve büyüme için rehberlik yapmayı görev edinen, e-ihracat alanında Türkiye'nin en büyük ticaret portalı turkishbusinessplatform.com'u ASKON hayata geçirdi.

Katar'ın 50'ye yakın önde gelen teknoloji firması Smart Future Expo 2018 kapsamında İstanbul'a gelerek, yerli yatırımcılar ve girişimcilerle ikili iş görüşmelerinde bulunarak ortak iş geliştirecekler.

ASKON 14-15 Kasım 2018'de İstanbul Kongre Merkezi'nde Dönüşerek Daha Güçlüyüz temasıyla Smart Future Expo 2018 Akıllı Teknolojiler Zirvesi ve Sergisi'ni düzenleyecek. Bir yıl içeride, bir yıl başka bir ülkede düzenlenecek olan zirvenin bu seneki konuk ülkesi Katar.

Smart Future Expo Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi geleceğin teknoloji üreticileri ve hizmet sağlayıcılarının Türkiye'deki sanayici, iş dünyası temsilcileri ve yerel yöneticileriyle buluşması için planlanan en kapsamlı organizasyon olma özelliğini taşıyor.