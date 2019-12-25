Aslı Esen: "TürkAkım’da doğalgaz doldurulmuş durumda, ticari akışın başlaması için bekliyoruz"

TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, ’’Proje bitti, operasyona hazır. Rusya’da bir kara tesisi, denizin altında iki doğalgaz boru hattı ve Kıyıköy’de Alım Terminali var. Bunların hepsi tamamlanmış ve doğalgazla doldurulmuş durumda. Ticari akışın başlaması için bekliyoruz.

8 Ocak 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla resmi açılışı gerçekleşecek TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi, Kıyıköy Alım Terminali basına açıldı. TürkAkım, Rusya Anapa’dan çıkan borularla Karadeniz’in dibinden ilerleyerek 930 kilometrelik bir hatla Kıyıköy’e bağlanıyor. TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen proje hakkında bilgiler verdi.

’’TürkAkım’ın toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp, 15,75 milyar metreküpü Türkiye’ye ayrılmış durumda’’

Esen, ’’Proje bitti, operasyona hazır. 3 paçalı proje olarak kabul ettik. Rusya’da bir kara tesisi, denizin altında iki doğalgaz boru hattı ve Kıyıköy’de Alım Terminali var. Bunların hepsi tamamlanmış ve doğalgazla doldurulmuş durumda. Ticari akışın başlaması için bekliyoruz. TürkAkım’ın toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp. 15,75 milyar metreküpü Türkiye’ye ayrılmış durumda. 31,5 milyar metreküp 15 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak anlamına geliyor. Bunu yarısı Türkiye’ye gelmiş oluyor. Türkiye’nin yıllık doğalgaz kullanımı 50 milyar metreküp civarında seyrediyor. TürkAkım bun ihtiyacın yüzde 25-30’unu karşılayabiliyor. 15,75 milyar metreküplük doğalgazı sadece Türkiye kullanacak. 2’nci hat Avrupa’ya uzanıyor. Bulgaristan üzerinden isteyen ülkeler oradan bağlanabilecek’’ dedi.