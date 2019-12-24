ASO 1.OSB eğitim yatırımlarına devam edecek

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1.OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, "OSB'lerde mesleki eğitim veren okulların yaygınlaştırılması ve niteliklerinin arttırılmasına örnek oluşturacak eğitim yatırımlarına devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Akdaş, yazılı açıklamasında, ASO 1. OSB'nin, işsiz gençlere fırsat oluşturmak ve sanayiye kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi'ni (ASOSEM) hayata geçirdiğini bildirdi.

"ASOSEM sadece Ankara'ya değil Türkiye'ye de örnek olacak." değerlendirmesinde bulunan Akdaş, merkezin eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Akdaş, şöyle devam etti:

"Bölgemizde 40 bin kişi istihdam ediliyor. Sanayicinin ana sorunlarından birisi eleman sorunu. Sanayi sektörüne eleman gelmiyor. Nitelikli eğitilmiş ara eleman da yok. Senede 2 bin ilave istihdama ihtiyacımız var. Bu istihdamı bulmamız günümüz şartlarında kolay değil. Biz de bu ihtiyacımızı karşılamak için çalışma yaptık. OSB olarak sürekli eğitim merkezini faaliyete geçirdik."