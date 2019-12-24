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ASO 1.OSB eğitim yatırımlarına devam edecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 12:49 | Son Güncelleme

ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş: - "OSB'lerde mesleki eğitim veren okulların yaygınlaştırılması ve niteliklerinin arttırılmasına örnek oluşturacak eğitim yatırımlarına devam edeceğiz"

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1.OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, "OSB'lerde mesleki eğitim veren okulların yaygınlaştırılması ve niteliklerinin arttırılmasına örnek oluşturacak eğitim yatırımlarına devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Akdaş, yazılı açıklamasında, ASO 1. OSB'nin, işsiz gençlere fırsat oluşturmak ve sanayiye kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi'ni (ASOSEM) hayata geçirdiğini bildirdi.

"ASOSEM sadece Ankara'ya değil Türkiye'ye de örnek olacak." değerlendirmesinde bulunan Akdaş, merkezin eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Akdaş, şöyle devam etti:

"Bölgemizde 40 bin kişi istihdam ediliyor. Sanayicinin ana sorunlarından birisi eleman sorunu. Sanayi sektörüne eleman gelmiyor. Nitelikli eğitilmiş ara eleman da yok. Senede 2 bin ilave istihdama ihtiyacımız var. Bu istihdamı bulmamız günümüz şartlarında kolay değil. Biz de bu ihtiyacımızı karşılamak için çalışma yaptık. OSB olarak sürekli eğitim merkezini faaliyete geçirdik."

Akdaş, Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla OSB'lerde mesleki eğitim veren okullarının yaygınlaştırılmasını ve niteliklerinin arttırılmasına örnek oluşturacak eğitim yatırımlarına devam edeceklerini vurguladı.

- İşletmelerin nitelikli iş gücü ihtiyacı karşılanacak

ASOSEM Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek de ekim ayında faaliyete başlayan merkezin Türk sanayisine ve eğitim sistemine önemli katkı sağlayacak bir proje olduğunu belirtti.

Merkezin, işletmelerin yeni ve gelişen teknolojiye uyum sağlayacak nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için mesleki ve teknik eğitim verdiğinin altını çizen Tütek, şunları kaydetti:

"ASOSEM'de düzenlenecek eğitimler sektörün ihtiyaçları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yeterlilikleri doğrultusunda özgün müfredat programlarıyla nitelikli iş gücü kazandıracak kurslar olacak. İŞKUR ile Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü imzaladık. Bu kapsamda da ilk etapta iş garantili mesleki eğitim görmek üzere yaklaşık 150 kişi eğitime başlayacak, bu sayı 360'a ulaşacak ve her 3 aylık dönemde 360 kişi eğitim görmeye devam edecek."

- ASOSEM hakkında

Atölyeler içinde Model Fabrika'nın da yer aldığı ASOSEM'de 9 derslik, 9 atölye laboratuvar, iki bilgisayar laboratuvarı, bir Ar-Ge toplantı salonu, bir dinlenme salonu, 250 kişilik konferans salonu ve 200 kişilik yemekhane yer alıyor.

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