ASO Başkanı Özdebir: “4. sanayi devrimine en hazır kent Ankara”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "4. sanayi devrimine en hazır kent Ankara” dedi.

Araştırma-Geliştirme, Bilim ve İnovasyon Derneği (TABİD) tarafından hayata geçirilen Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Kurulması Projesi’nin “Yerelde Dijitalleşme Dinamikleri” başlıklı kapanış konferansı Meyra Palace Oteli’nde gerçekleştirildi. Konferansa ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç ve TABİD Başkanı Nuray Başar katıldı. Konferansın açılışında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye’de sanayinin dijital olgunluk seviyesi ve 4. sanayi devrimi kavramları konusunda tanıtım ve farkındalık oluşturma çabalarının daha da yoğunlaştırılması gerektiğini belirterek, TABİD’i bu çalışmalarından dolayı tebrik etti. Ankara’da birçok firmanın 4. sanayi devrimi standartlarında üretim yaptığını ve bu açılardan bakıldığında 4. sanayi devrimine en hazırlıklı kentin Ankara olduğunu dile getiren Özdebir, “Ankara, hem orta ve yüksek teknolojik üretimde hem de beşeri sermayede kentlerimiz arasında önemli bir avantaja sahiptir. İstanbul ile beraber Türkiye’nin en sofistike ve nitelikli üretim yapısına sahip olan Ankara sanayisi, bugün yalnızca kendisi için değil aynı zamanda Türkiye ekonomisi açısından önem arz eden bir yapı sergiler hale gelmiştir. Ankara sahip olduğu 115 civarında Ar-Ge merkezi, 41 tasarım merkezi, 10 teknoloji geliştirme bölgesi ve 13 Organize Sanayi Bölgesi ile Türkiye’nin diğer illerine göre önemli bir üstünlüğe sahiptir. Ar-Ge çalışmalarının sonucunu gösterir nitelikte olan marka, patent, model ve endüstriyel tasarım tescilleri bakımından ise Ankara, İstanbul’dan sonra ikinci sırada gelmektedir. Üretiminin yüzde 40’ı yüksek ve orta yüksek teknolojilerden oluşan Ankara sanayicileri, bu vizyonları ile tüm Türkiye’ye örnek olmaktadırlar. 2018 yılında Türkiye’nin toplam savunma sanayi ürün ihracatının yüzde 47,6’sını Ankara tek başına gerçekleştirmiştir. Ankara’da birçok firmamız 4. sanayi devrimi standartlarında üretim yapmaktadır” dedi.

Ekonominin dinamizmi ve aynı zamanda bel kemiği olan KOBİ’lerin yenilikçilik faaliyetleri ve dijitalleşmesi ile birlikte verimliliklerinin daha da yükseleceğini belirten Özdebir, “KOBİ’lerimizin verimliliklerini artırabilmek için hem üretim süreçlerini iyileştirmek hem de bilişim teknolojisi altyapılarını geliştirmek zorundayız. ASO olarak geçen yıl Ankara’da kurduğumuz model fabrika bu amaca hizmet etmektedir. 8 firma üzerinde yaptığımız çalışmanın ilk sonuçları ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bize göstermektedir. 8 firma içinde hiçbir yeni yatırım ve yeni insan kaynağı olmaksızın, sadece üretim süreçlerini yeniden dizayn ederek yüzde 140 verimliliğe ulaşan firmalarımız olmuştur. Sanayicilerimiz bizim kendilerine gösterdiğimiz model fabrikadan hareketle kendisi için en verimli, en optimal modeli geliştirecektir. Amacımız sanayicilerimize yol gösterecek, esinlenebilecekleri üretim modelini bu model fabrikayla göstermektir. Bunu, teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme ile desteklediğimizde dünya ile rekabette çok daha güçlü hale geleceğimiz açıktır” diye konuştu.

TABİD Başkanı Nuray Başar da ülke olarak yeniçağa ayak uydurabilmek için Endüstri 4.0’ın altını doğru bir şekilde doldurmanın önemine dikkat çekerek, “Yerli ve milli kavramlarını artık tüm topluma yaygınlaştırmalı ve uygulamalıyız. 2023 hedeflerine doğru ilerlerken vatandaşlarımızı dijitalleştirmeli, sanayi sektöründe, hizmet sektöründe, eğitimde kısacası A’dan Z’ye dijitalleşmemizi tamamlamalıyız. Projemizle birlikte sanayi sektöründe yaptığımız çalışmayla bir farkındalık yaratmayı başarabildik. Data, nesnelerin interneti, yapay zeka, siber güvenlik, robot teknolojileri, yalın üretim kavramlarını elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince anlattık. Anlatmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

