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  4. ASRİAD'dan TCMB'nin faiz indirimi değerlendirmesi

ASRİAD'dan TCMB'nin faiz indirimi değerlendirmesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 17:01 | Son Güncelleme

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman: - "Bankalar, faiz konusunu ağırdan almamalı. TCMB'nin kararlarına ne kadar hızlı adaptasyon sağlanırsa yatırım ortamının iyileşmesine de o kadar hızlı katkı verilmiş olacak"

İSTANBUL (AA) - Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, "Bankalar, faiz konusunu ağırdan almamalı. TCMB'nin kararlarına ne kadar hızlı adaptasyon sağlanırsa yatırım ortamının iyileşmesine de o kadar hızlı katkı verilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Danışman, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine ilişkin yaptığı açıklamada, bu kararın beklentilere uygun bir karar olduğunu belirtti.

İddiaların aksine piyasaların bu kararı olumlu karşıladığını aktaran Danışman, BIST endeksinin yükseliş, dövizlerin ise düşüş reaksiyonu gösterdiğini, böylece finansal piyasaların ekonomik gelişmeyi kabullenmiş ve herhangi bir spekülasyona mahal olmadığını tescil etmiş olduğunu kaydetti.

Danışman, kararın enflasyona olumlu katkı vermesini beklediğini ve piyasa faizleriyle de destekleneceğini umduklarını belirterek, "Bankalar, faiz konusunu ağırdan almamalı. TCMB’nin kararlarına ne kadar hızlı adaptasyon sağlanırsa yatırım ortamının iyileşmesine de o kadar hızlı katkı verilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Faizde daha fazla düşüş imkanlarının oluşmasını temenni ettiklerini aktaran Danışman, "Böylece gerçek büyüme dönemine geçiş söz konusu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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