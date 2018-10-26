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Asrın projesi Marmaray ile taşınan yolcu sayısı 295 milyonu aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.10.2018 15:41 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray ile bugüne kadar 295 milyonu aşkın yolcu, güven ve konforla kıtalar arasını 4 dakikada geçti. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünce işletilen YHT'leri kullanan yolcu sayısı da 43 milyonu aştı" açıklamasında bulundu.

Asrın projesi Marmaray ile taşınan yolcu sayısı 295 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray ile bugüne kadar 295 milyonu aşkın yolcunun kıtalar arasını güven ve konforla 4 dakikada geçtiğini söyledi.

Bakan Turhan, "Marmaray'ı her geçen yıl daha fazla vatandaşımız tercih ediyor, 2017'ye göre 2018'de 3,5 milyon yolcu artışı var." dedi.

Turhan, Marmaray'ın hizmete girmesinin 5. yılı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen ve 29 Ekim 2013'te hizmete alınan Marmaray ile bugüne kadar 295 milyonu aşkın yolcunun, Asya ile Avrupa kıtaları arasında güven ve konforla 4 dakikada seyahat ettiğini belirtti.

Bir seferde bin 637 kişi taşıyabilen 5 vagondan oluşan setlerle günde karşılıklı olarak 333 sefer yapılan Marmaray'da yoğun günlerde taşınan yolcu sayısının 220 bine ulaştığını anlatan Turhan, Marmaray'ın sadece İstanbul'un şehir içi toplu ulaşımına değil, çevrenin korunmasına ve trafik kazalarının azaltılmasına da büyük katkı sağladığına işaret etti.

Tam tatil günlerinde 10 dakika olan sefer aralıklarının eylül başından itibaren 13.00 ile 19.00 saatleri arasında 32 tren ilavesi yapılarak 7 dakikaya düşürüldüğünü söyleyen Turhan, "Marmaray'ı kullanan 295 milyon yolcunun 142 milyonu Asya'dan Avrupa'ya, 153 milyonu Avrupa'dan Asya'ya seyahat ederken, en yoğun istasyonlar yüzde 29 yolcu oranıyla Yenikapı olup, sırasıyla Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar, Sirkeci ve Kazlıçeşme istasyonlarıdır. " diye konuştu.

Cahit Turhan, "Marmaray'ı her geçen yıl daha fazla vatandaşımız tercih ediyor, 2017'ye göre 2018'de 3,5 milyon yolcu artışı var." dedi.

Turhan, Marmaray'ın işletmeye alınmasıyla yılda yaklaşık 27 bin araç sahibinin Marmaray'ı tercih ederek trafikten çekildiğini, böylece 270 bin ton zehirli gazın çevreye salınımı engellenirken, yaklaşık 6,5 milyon dolarlık zehirli gaz maliyetinden de tasarruf sağlandığını bildirdi.

Marmaray'ı tercih edenlerin diğer ulaşım araçlarını kullananlara göre ortalama bir saat zaman tasarrufu sağladığı esas alındığında, yaklaşık 295 milyon yolcunun, toplam 295 milyon saat tasarruf ettiğine dikkati çeken Turhan, şöyle konuştu:

"Gebze- Halkalı hattı 3 hat olarak inşa ediliyor. 2 hat üzerinde Marmaray ile bütünleşmiş şekilde banliyö işletmesi yapılacaktır. Üçüncü hat üzerindeyse yüksek hızlı tren ve yük treni işletilecektir. Dolayısıyla sadece şehir içi toplu ulaşım için değil, ana hat yolcu taşımacılığı, lojistik sektörü ve uluslararası demiryolu koridoru için de ufuk açan bir projedir. Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı'nın önemli ayağını oluşturan ve 30 Ekim 2017'de işletmeye alınan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattından Pekin ile Londra'ya kesintisiz demiryolu taşımacılığı yapılabilecektir."

Marmaray'ın Gebze-Halkalı hattında tamamen hizmete girmesiyle günde 1 milyon 200 bin yolcunun taşınacağını vurgulayan Turhan, kıtaları kavuşturan bu projenin İstanbul'un dünya şehri kimliğine de büyük katkı sağlayacağını belirtti.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünce işletilen yüksek hızlı trenler (YHT) ile de bugüne kadar 43,4 milyon yolcu taşındığını ifade eden Turhan, ayrıca son bir yıldır çok yoğun talep gören Doğu Ekspresi ve Van Gölü Ekspresi trenlerinin de aralarında bulunduğu konvansiyonel trenleri kullanan yolcu sayılarında yüksek artışlar görüldüğüne dikkati çekti. Turhan, trenin ulaşım sisteminde yok sayıldığı günlerin artık çok gerilerde kaldığını kaydetti. KAYNAK:AA

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- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Marmaray Yolcu Sayısı

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