Astaldi, 3. köprüdeki hisselerini satmayacak

İtalyan inşaat şirketi Astaldi, 3. köprüdeki hisse satışını jeopolitik gelişmeler nedeniyle ertelediğini duyurdu.

Şirketin İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yüzde 33 payı bulunuyor.

Üçüncü köprü 2026 yılına kadar özel sektör tarafından işletilecek.

Astaldi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Astaldi, yaklaşık 3 ay önce yapmış olduğu açıklamada, ellerindeki tüm hissenin satışı için gerçekleştirdikleri görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söylemişti.

