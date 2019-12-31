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  4. Asya borsaları Çin hariç geriledi

Asya borsaları Çin hariç geriledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 10:41 | Son Güncelleme

Asya borsaları Çin hariç geriledi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

2019'un son işlem gününde Çin'de Şanghay bileşik endeksi yükselişini sürdürerek 3.051,68 puanı görürken, kapanışa yakın yüzde 0,33 primle 3.050,12 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,28 azalışla 41.443,13 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,46 düşüşle 28.189,75 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,30 kayıpla 2.197,67 puanda seyrediyor.

Japonya piyasalarında yeni yıl tatili dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,14 değer kaybıyla 108,7 seviyelerinde hareket ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları piyasalar

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