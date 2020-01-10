FİNANS
  4. Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Asya borsaları Çin hariç yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

Asya borsaları Çin hariç yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

ABD ile İran arasındaki gerilimin, ABD'den gelen "ön koşulsuz müzakere" teklifi ve İran'da yetkililerin sakin tondaki açıklamalarıyla azalması, pay piyasalarında yükselişi beraberinde getirdi.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da kasım ayı hane halkı harcamaları yıllık yüzde 2 ile beklentilerden daha fazla geriledi. Negatif veriye rağmen, dolar/yen paritesinin yaklaşık 2 haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,47 artışla 23.850,57 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 109,6 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, gün içinde en düşük 3.081,40 puan ve en yüksek 3.105,22 puan seviyelerini görmesinin ardından, kapanışa yakın yüzde 0,13 azalarak 3.091,0 puana geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,71 artışla 41.746,19 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,18 yükselişle 28.613,12 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,91 primle 2.206,39 puanda seyrediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
İşsizlik rakamları açıklandıİşsizlik rakamları açıklandı
Satış rekoru kıran e-ticaret sitesinde vatandaşı isyan ettiren gecikmeSatış rekoru kıran e-ticaret sitesinde vatandaşı isyan ettiren gecikme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları, piyasalar,

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

22 yıllık hayalini gerçekleştirdi!

22 yıllık hayalini gerçekleştirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Altında sert düşüş!

Altında sert düşüş!

Borsa İstanbul'dan bir rekor daha!

Borsa İstanbul'dan bir rekor daha!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜİK - İşsizlik Ekim döneminde yüzde 13.4'e yükseldi (2)

TÜİK - İşsizlik Ekim döneminde yüzde 13.4'e yükseldi (2)

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

TİM üyelerinden yıllık aidat almayacak

Artık yıllık aidat almayacak!

İşsizlik oranı yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti

İşsizlik rakamları açıklandı

Satış rekoru kıran e-ticaret sitesinde vatandaşı isyan ettiren gecikme

Satış rekoru kıran e-ticaret sitesinde vatandaşı isyan ettiren gecikme

Kilosu bin TL olan Anzer Balı'na en büyük talep Arap turistlerden! Yüzde 70’i satıldı

En büyük talep Arap turistlerden...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.