Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Veri gündeminin zayıf olduğu Asya tarafında bugün iç gelişmelere odaklanılırken, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle tedirginliğe yol açan koronavirüs ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Koronavirüs, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını anımsattığından ülkede endişelerin artmasına yol açıyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün yaptığı açıklamada koronavirüsün 77 kişide teşhis edildiğini, ülke genelinde vaka sayısının 291'e çıktığını bildirirken, söz konusu virüs Çin'de 25 Ocak itibarıyla başlayacak Çin Yeni Yılı (Bahar Bayramı) dolayısıyla tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen milyonlarca kişi açısından da risk oluşturuyor.

Bu gelişmeler yaşanırken Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.006,27 puanla yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kapanışa yakın yüzde 0,28 artarak 3.060,75 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,70 yükselerek 24.031,35 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,16 değer kazanarak 110 sınırında tutunmaya çalışıyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,18 düşüşle 41.248,75 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,33 primle 28.357,98 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,23 kazançla 2.267,25 puanda seyrediyor.

