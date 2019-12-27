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  4. Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 10:01 | Son Güncelleme

Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Noel tatili sonrasında New York borsasında rekorlar kırılmasıyla oluşan pozitif havayı devralan Asya borsalarında, yendeki güçlenmenin ihracatçı şirket hisselerini baskılaması ile Nikkei 225 endeksinde düşüş yaşandı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, aralıkta geçen yılın aynı dönemine kıyasla Tokyo Bölgesi'nde çekirdek enflasyon yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ülkede işsizlik oranı ise ekimde bulunduğu yüzde 2,4 düzeyinden kasımda yüzde 2,2'ye geriledi.

Pozitif verilere karşın dolar/yen paritesinin 109,4'e kadar gerilemesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalarak günü 23.837,72 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 109,5 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi 3.036,11 puanla son 10 günün en yüksek seviyesini görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,2 değer kazandı ve 3.012,02 puan oldu.

Hndistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artarak 41.439,29 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 yükselerek 28.185,79 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 2.204,21 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları piyasalar

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