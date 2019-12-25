FİNANS

Asya borsaları karışık seyretti

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 10:38 | Son Güncelleme

Asya borsaları karışık seyretti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında Noel tatili dolayısıyla birçok ülke piyasasında işlem yapılmazken, Çin ve Japonya'da endeksler karışık seyretti.

Noel tatili dolayısıyla Hong Kong, Hindistan ve Güney Kore piyasalarında işlem yapılmadı. Çin ve Japonya'da ise işlemlerin düşük hacimli ve dar bantta gerçekleştiği görüldü.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi en düşük 2.970 puanı ve en yüksek 2.989 puanı görmesinin ardından günü 2.981,88 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,20 azalarak 23.782,87 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,05 değer kaybederek 109,4 seviyelerinde dengelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları piyasalar

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