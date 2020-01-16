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  4. Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 10:15 | Son Güncelleme

Asya borsaları karışık seyretti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının ilk fazının imzalanmasının ardından karışık bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He, uzun süredir yürütülen müzakereler kapsamında dün ticaret anlaşmasının ilk fazını imzaladı. İki ülke arasında Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlayan ticaret savaşında önemli bir aşama geride kaldı.

İlk fazda anlaşılmasına karşın, Trump'ın tarifelerin ikinci faz anlaşmanın imzalanmasının ardından kaldırılacağını bildirmesi konuya ilişkin gelişmelerin gündemde kalmaya devam edeceğini ortaya koydu.

Analistler, ikinci faz anlaşmasının ABD seçimlerinden sonraya kalmasının beklendiğini, bunun da en az 10 ay daha Çin'e uygulanan tarifelerin kaldırılmayacağı anlamına geldiğini belirterek, bu durumun konuya ilişkin iyimserliğin törpülenmesine neden olduğunu söyledi.

Gelişmelerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,49 azalarak 3.074,82 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,07 artarak 23.933,13 puan olurken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 110 sınırına dayandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,11 azalarak 41.824,60 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,06 gerileyerek 28.755,44 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,77 yükselerek 2.248,05 puanda seyrediyor.

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