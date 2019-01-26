FİNANS

Asya'nın en sağlıklı şehirleri seçildi! İlk 10'da Türkiye'den iki il

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.01.2019 08:09 | Son Güncelleme

Numbeo Asya'nın 2019'daki en sağlıklı şehirlerini açıkladı. Türkiye'den listeye 5 şehir girdi, ikisi ilk 10'da yer alıyor.

İşte Asya'nın en sağlıklı şehirleri...

Asya'nın en sağlıklı şehirleri seçildi! İlk 10'da Türkiye'den iki il

32- Ankara, Türkiye Puanı: 66.99
25- Pune, Hindistan Puanı: 68.18
24- Bangalore, Hindistan Puanı: 68.55
23- Ahmedabad, Hindistan Puanı: 68.70
22- Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri Puanı: 68.74
21- Beirut, Lübnan Puanı: 68.81
20- Coimbatore, Hindistan Puanı: 70.26
19- Singapur, Singapur Puanı: 70.30
18- Chennai, Hindistan Puanı: 70.76
17- Colombo, Sri Lanka Puanı: 71.23
16- Davao, Filipinler Puanı: 71.86
15- İzmir Türkiye Puanı: 71.92
14- Doha, Katar Puanı: 72.29
13- Gurgaon, Hindistan Puanı: 72.34
12- Tel Aviv-Yafo, İsrail Puanı: 72.60
11- Makati, Filipinler Puanı: 74.04
10- Antalya, Türkiye Puanı: 74.51
9- Haifa, İsrail Puanı: 74.59
8- Mangalore, Hindistan Puanı: 78.31
7- Pattaya, Thailand Puanı: 78.36
6- Bangkok, Tayvan Puanı: 78.52
5- Bursa, Türkiye Puanı: 79.35
4- Tokyo, Japonya Puanı: 80.65
3- Seul, Güney Kore Puanı: 84.01
2- Chiang Mai, Tayland Puanı: 85.19
1- Taipei, Tayvan Puanı: 85.38
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