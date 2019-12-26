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  4. At ve eşeklere mikroçipli takip

At ve eşeklere mikroçipli takip

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 11:03 | Son Güncelleme

Türkiye'de at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanlar için yılbaşından itibaren boyunlarına uygulanacak mikroçiple takip dönemi başlayacak - Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca Hayvan Bilgi Sistemi içerisinde tek tırnaklı kayıt sistemi modülü kurulurken, tüm tek tırnaklı hayvanlar bu sistemde kayıt altına alınacak

DENİZ ÇİÇEK - At, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanlar, yılbaşından itibaren boyunlarına uygulanacak mikroçiple kayıt altına alınarak takip edilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca, tek tırnaklıların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması için harekete geçildi. Bu kapsamda, tek tırnaklı hayvancılık işletmeleri belirlenecek ve bu işletmelerde bulunan hayvanlar tanımlanacak.

Mevcut durumunda yarış atlarına mikroçip uygulanırken, 31 Aralık'tan itibaren tüm tek tırnaklı hayvanlar kimliklendirilerek, tek tırnaklı kimlik belgesi düzenlenecek ve kayıt altına alınacak. Ülkeye ithal edilen hayvanlara da bu kapsamda kimlik verilecek.

Tek tırnaklıların boynunun ortasına uygulanan mikroçiple hayvan hareketleri izlenecek. Tek tırnaklılar, hayvanın doğumundan itibaren en geç 12 ay içinde kimliklendirilecek. Hayvan, sütten kesilmemiş taysa ve 12 aydan önce doğduğu işletmeyi terk edecekse, işletmeyi terk etmesinden önce kayıt altına alınacak. Bakanlık, gerek görmesi halinde tek tırnaklıların kimliklendirilmesi için izin verilen azami süreyi 6 ay veya doğduğu takvim yılıyla sınırlayabilecek.

Bu amaçla bakanlıkça Hayvan Bilgi Sistemi içerisinde tek tırnaklı kayıt sistemi modülü kurulurken, söz konusu hayvanlar bu sistemde kayıt altına alınacak.

Bugüne kadar herhangi bir nedenle tanımlanmayan her yaştaki tek tırnaklı hayvanlar, 12 aylık tanımlama süresine bakılmadan 31 Aralık'tan itibaren 12 ay içerisinde kayda alınacak.

Düzenlenecek tek tırnaklı kimlik belgesinde, hayvanın özel yaşam numarası, mikroçip kodu, cinsiyeti, türü, doğum tarihi ve yeri gibi bilgiler bulunacak. Kimliğe, hayvanın eşkali, işaret ve nişaneleri de kaydedilecek.

- Satış yerlerine giremeyecek

Kimliklendirilmeyen ve beraberlerinde kimlik belgesi veya veteriner sağlık raporu bulunmayan ya da belgelerinde yanlış bilgileri bulunan tek tırnaklıların hayvan satış yerlerine girişine izin verilmeyecek. Satış yerlerine kimliklendirilmemiş tek tırnaklının gelmesi durumunda hayvan sahibine, idari para cezası uygulanacak.

Kimliklendirilmemiş tek tırnaklıların nakil sırasında yakalanması halinde hayvan sahibine ya da bakıcısına da idari para cezası kesilecek. Bu hayvanların da kimliklendirilmelerinin ardından gideceği yere sevkine izin verilecek.

Doğal ortamda yaşayan yabani veya yarı yabani tek tırnaklılar, evcil kullanıma getirilmesi halinde kimliklendirilecek.

Tek tırnaklının ölümü halinde, hileli kullanılmasının önüne geçilmesi için mikroçip çıkarılarak veya boyunda imha edilecek. Kimlik belgesi de mühürlenerek ya da delinerek "geçersiz" hale getirilecek.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kapsamındaki kurumlara ait tek tırnaklılar için kimliklendirme şartı aranmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
AT Tarım ve Orman Bakanlığı tek tırnaklı hayvan

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