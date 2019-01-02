Ata tohumları yeniden hayat buluyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 3 yıldır sürdürdüğü ‘Yerel Tohumları Koruma’ projesiyle atalardan miras kalan ve kokusuyla aroması hiç unutulmayan sebze ve meyvelere sahip çıkıyor. Yenipazar'daki yerel tarım ürünleri çalışma sahasında deneme üretimi yapılan bölgeye özgü sebze ve meyveler korunarak gelecek nesillere aktarılıyor.

Vatandaşların da sakladıkları tohumları bağışlayarak destek verdikleri projede koruma altına alınan ve artık sofralarda da yer bulan yerel lezzetlerin sayısı her geçen gün artıyor. Şimdiye kadar, vatandaşların tohumlarını sandıklarında sakladıkları Aydın'a özgü olup üretimleri yapılan 26 farklı sebze ve meyvenin 180 çeşidinin envanteri oluşturuldu. Bunların içerisinde 29’ar farklı çeşit domates ve biber ile 10 farklı çeşitte patlıcan, karpuz, kavun, fasulye, börülce, bamya, acur, hıyar, kabak ve daha birçok sebze ve meyve yer alıyor.

Ata tohumlarını korumayla ilgili Türkiye'de hayata geçirilen en büyük ve kapsamlı proje olan ve başarıyla uygulanan "Yerel Tohumları Koruma Projesi" duyarlı başka yerel yönetimlere ve çeşitli kurumlara da ilham veriyor.