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Ata tohumları yeniden hayat buluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2019 11:02 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 3 yıldır sürdürdüğü ‘Yerel Tohumları Koruma’ projesiyle atalardan miras kalan ve kokusuyla aroması hiç unutulmayan sebze ve meyvelere sahip çıkıyor. Yenipazar'daki yerel tarım ürünleri çalışma sahasında deneme üretimi yapılan bölgeye özgü sebze ve meyveler korunarak gelecek nesillere aktarılıyor.

Ata tohumları yeniden hayat buluyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 3 yıldır sürdürdüğü ‘Yerel Tohumları Koruma’ projesiyle atalardan miras kalan ve kokusuyla aroması hiç unutulmayan sebze ve meyvelere sahip çıkıyor. Yenipazar'daki yerel tarım ürünleri çalışma sahasında deneme üretimi yapılan bölgeye özgü sebze ve meyveler korunarak gelecek nesillere aktarılıyor.

Vatandaşların da sakladıkları tohumları bağışlayarak destek verdikleri projede koruma altına alınan ve artık sofralarda da yer bulan yerel lezzetlerin sayısı her geçen gün artıyor. Şimdiye kadar, vatandaşların tohumlarını sandıklarında sakladıkları Aydın'a özgü olup üretimleri yapılan 26 farklı sebze ve meyvenin 180 çeşidinin envanteri oluşturuldu. Bunların içerisinde 29’ar farklı çeşit domates ve biber ile 10 farklı çeşitte patlıcan, karpuz, kavun, fasulye, börülce, bamya, acur, hıyar, kabak ve daha birçok sebze ve meyve yer alıyor.

Ata tohumlarını korumayla ilgili Türkiye'de hayata geçirilen en büyük ve kapsamlı proje olan ve başarıyla uygulanan "Yerel Tohumları Koruma Projesi" duyarlı başka yerel yönetimlere ve çeşitli kurumlara da ilham veriyor.


'GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yerel tohumlar projesinin en önem verdiği projelerden olduğunu söyleyerek; "Bizler sahip çıkmazsak yüz binlerce yılda bugünkü halini alan tohumlar birkaç on yıla kalmadan yok olacaklar. Tohumlarımıza sahip çıkmazsak çocuklarımız çok yakın gelecekte sadece birkaç çeşit domates, biber bilecek. O yüzden geleceğimize sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

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SANDIKTA SAKLANAN TOHUMLAR KORUNUYOR

Projede, vatandaşların sandıklarında özenle sakladıkları Aydın'a özgü tohumlar alınarak Yenipazar Yerel Tarım Ürünleri Serası'nda deneme üretimleri yapılıyor. Yerel olduğu kesinleştirilen tohumlar ise Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bozdoğan Yerel Tarım Ürünleri Serası'nda yetiştirilerek tüm Aydın'a ve çevre illerden istekli olan vatandaşlara gönderiliyor. Şimdiye kadar 3 milyondan fazla fide üretilerek vatandaşlara dağıtıldı.
Projenin bir başka ayağı olan köy pazarları projesinde yer alan üreticilere de, yetiştirilen fideler ücretsiz verilerek ata tohumlarının sofraları süslemesinin önü açılıyor.

AKILDA KALAN AROMALAR

Vatandaşların ziyaretlerine her daim açık olan seraya isteyen vatandaşlar her gün ziyaret edip kokusu ve aromasıyla akıllarda kalan sebze ve meyvelerle ilgili bilgi edinebiliyor, istedikleri sebze çeşitlerinin tohumlarını alıp kendi bahçelerinde, balkonlarında üretebiliyorlar. Buradan aldıkları tohumlarla üretim yapan vatandaşlar ise özledikleri lezzetlerle kendilerini buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyor.

ÇOCUKLAR YEREL TOHUMLAR KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLİYOR

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yerel tohumların korunması bilincinin oluşturulması için de çalışmalara devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezlerindeki kurslara katılan çocuklar yerel tarım ürünlerinin önemini anlamaları için serada misafir edilmeye devam ediliyor. Çocuklara yerel tohumların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili farkındalık aşılanırken, çocuklar yeri geldiğinde tohum ayıklayarak yeri geldiğinde de hasada yardımcı olarak bilinçleniyor. KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
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