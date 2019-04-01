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'Atak', Brezilya'yı büyüledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2019 15:38 | Son Güncelleme

Atak helikopteri, Brezilya'da gerçekleştirilen roadshow kapsamında 11 pilot tarafından, 22 sorti ile yaklaşık 18 saat uçuş yaptı. Rio de Janeiro kentinin simgelerinden olan Kurtarıcı İsa heykeli etrafından uçan Atak, performansıyla pilotların ve izleyicilerin beğenisini kazandı.

'Atak', Brezilya'yı büyüledi

Kendi sınıfının en etkili taarruz helikopteri olan Atak, Brezilya'da yaptığı uçuşlarla beğeni topladı.

Alınan bilgiye göre, Brezilya Kara Havacılık Komutanlığının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde gerçekleştirdiği Atak test ve değerlendirme faaliyeti sonrası, helikopterin Brezilya’da performans sergilemesi kararlaştırıldı.

Brezilya Kara Havacılık Komutanlığı ile yapılan koordinasyon sonucunda, 25-28 Mart arasında Rio de Janeiro'daki 12. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı öncesi, T129 Atak Brazil Roadshow için gerekli planlama yapıldı.

Böylece, Sao Paulo'daki Forte Ricardo Kirk Kara Havacılık Komutanlığında 26 Mart ve Başkent'teki Brasilia Askeri İtfaiye Merkezi Operasyonel Havacılık Bölümünde 28 Mart'ta iki ayrı uçuş performansı sergilendi. Atak, aynı günün akşamı Türkiye'nin Brasilia Büyükelçiliği bahçesine indirildi.

Roadshow kapanış resepsiyonu kapsamında Büyükelçiliğin bahçesinde Atak helikopterinin statik gösterimi yapıldı. Etkinliğe, üst düzey Brezilyalı askeri ve sivil yetkililer ile yabancı misyon temsilcileri katıldı. Ayrıca davetli büyükelçiler ve tüm askeri ataşelere hem TUSAŞ hem de Atak helikopteri tanıtıldı.

Taubate'de 25 Mart'ta başlayan roadshow çerçevesinde, Atak helikopteri 11 pilot tarafından, 22 sorti ile yaklaşık 18 saat uçuş yaparak, bin 360 mil katetti.

Rio de Janeiro kentinin simgelerinden olan Kurtarıcı İsa heykeli etrafından da uçan Atak, performansıyla pilotların ve izleyicileri beğenisini kazandı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
ATAK helikopteri Brezilya

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