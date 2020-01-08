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  4. ATAMALAR - Şirketlerde farklı pozisyonlara atamalar yapıldı

ATAMALAR - Şirketlerde farklı pozisyonlara atamalar yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 16:31 | Son Güncelleme

Yeni yılın ilk günlerinde, farklı sektörlerden pek çok firmada, farklı pozisyonlara atamalar yapıldı.

İstanbul, 8 Ocak (DHA) - Yeni yılın ilk günlerinde, farklı sektörlerden pek çok firmada, farklı pozisyonlara atamalar yapıldı.
Nutanix, Anadolu bölgesinden sorumlu yönetici olarak Burak Koç’u atadı
Bulut bilişim alanında faaliyet gösteren Nutanix, Ankara ve bağlı olan Anadolu bölgesinden sorumlu yönetici olarak Burak Koç’u atadığını duyurdu.
Sistem uzmanlığı, çözüm mimarlığı ve teknik proje yöneticiliği alanlarındaki deneyimleri bulunan Koç, Nutanix’ten önce NetApp Türkiye’de önce satış mühendisliği, sonrasında da Ankara Bölge Yöneticisi görevlerinde bulundu.
Nutanix Türkiye’de Ankara ve bağlı olan bölgede satış yöneticisi olarak göreve gelen Burak Koç, 2019’un ikinci yarısı itibarıyla çalışmalarına başladı.
Schneider Electric Katar Ülke Genel Müdürlüğü görevine İsmail Yamangil atandı
Enerji yönetimi ve otomasyon alanında faaliyet gösteren Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Retail İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı İsmail Yamangil, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Schneider Electric Katar Ülke Genel Müdürlüğü görevine getirildi.
Şirket bünyesinde Servis İş Birimi, Bursa Bölge Müdürlüğü, Ticari Politikalar Direktörü ve son olarak Türkiye ve Orta Asya Retail İş Birimi Genel Müdür Yardımcılığı rollerinde görev alan Yamangil, şirketin bayi kanalı yapılanması, ticari Politikalar, fiyat stratejisinin oluşturulması ve hayata geçirilmesi, elektronik ticaret platformu gelişimi ve tahsilat süreçlerinin dijital platforma taşınması gibi konularda çalışmalara liderlik etti.
TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanlığı’na Güçlü Batkın atandı
Güçlü Batkın, 1 Ocak 2020 itibariyle TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. 2005’ten bu yana TAV Havalimanları Holding’de farklı görevler üstlenen Batkın, görevi Bora İşbulan’dan devraldı.
2005’te TAV Havalimanları Holding bünyesine katılan Batkın TAV Gürcistan Genel Sekreteri, TAV Letonya Ülke Koordinatörü ve Holding İş Geliştirme Koordinatörü olarak görev yaptı. 2012-2017 arasında HAVAŞ Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Batkın, ardından Holding Ticari İşler Direktörü (CCO) olarak atandı. Batkın, 2015’ten bu yana TAV Tunus Ülke Direktörü olarak da görev yapıyordu.
Metro Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Dr. Aslı Duran oldu
Metro Türkiye Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine, Dr. Aslı Duran getirildi. Duran, Ocak 2020 itibarıyla Metro Türkiye’deki görevine başladı.
Metro Türkiye’ye katılmadan önce altı yılı aşkın süredir General Electric bünyesinde Kurumsal İletişim Müdürü olarak çalışan Duran, reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında da çeşitler görevler aldı.
Tadım’a üst düzey iki atama
Paketli kuruyemiş markası Tadım, iki yeni atamanın yapıldığını duyurdu. Buna göre, Tadım’ın Pazarlama Direktörlüğü görevine Selda Çelik, Operasyon Direktörlüğü görevine ise Gökhan Becerikli getirildi.
Danone Dairy & Waters, Oriflame Kozmetik, Tırsan Lojistik, Danone Dairy, Nobel İlaç ve Atena Grup’ta çeşitli pozisyonlarda yönetici olarak görev yapan Becerikli, Ocak 2020 itibariyle Tadım’ın Operasyon Direktörü olarak görevine devam edecek. (Fotoğraflı)

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