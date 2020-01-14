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  4. ATAMALAR - Şirketlerde farklı pozisyonlara atamalar yapıldı

ATAMALAR - Şirketlerde farklı pozisyonlara atamalar yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 09:01 | Son Güncelleme

Yeni yılın ilk günlerinde, farklı sektörlerden pek çok firmada, farklı pozisyonlara atamalar yapıldı.

İstanbul, 14 Ocak (DHA) - Yeni yılın ilk günlerinde, farklı sektörlerden pek çok firmada, farklı pozisyonlara atamalar yapıldı.
Danone Türkiye Sütlü Ürünler Ar-Ge Direktörlüğü’ne Arda Diribaş atandı
Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olan Diribaş, İşletme ve Gıda Mühendisliği alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine 2004 yılında başlayarak ürün geliştirme fonksiyonunda yurtiçi ve yurtdışında farklı yöneticilik görevleri üstlenen Diribaş, son olarak Pladis Global’de Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, CA,SA Bölgelerinden Sorumlu Çikolata AR-GE Lideri olarak görev yapıyordu.
Netaş’ın Uluslararası Pazarlar Genel Müdürü Sinan Dumlu oldu
Bilişim sektörü alanında faaliyet gösteren Netaş’ın “Uluslararası Pazarlar Genel Müdürlüğü” görevine Sinan Dumlu atandı. Dumlu, ana hissedarı Çinli teknoloji devi ZTE ile yakın coğrafyada etkinliğini artırmayı amaçlayan Netaş’ın dış pazarlardaki satış, proje ve çözüm işlerinden sorumlu olacak.
Marius Popescu’ya NN Group’ta Yeni Görev
NN Hayat ve Emeklilik’de Genel Müdür görevini yürüten Marius Popescu, 1 Şubat 2020 itibarıyla NN Group Performans ve Analitik biriminin liderliğini üstlenecek. NN Hayat ve Emeklilik’in yeni lideri açıklanan kadar, şu anda Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten Didem Özsoy Dirican’nın, yasal izinleri takiben geçici olarak Genel Müdür Vekili olarak görev yapacağı belirtildi.
Mert Terzioğlu, Simon-Kucher&Partners Global Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı
Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Simon-Kucher & Partners Türkiye Yönetici Ortağı olarak görev yapan Mert Terzioğlu, mevcut görevine ek olarak Global Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.
Terzioğlu’nun da katılımıyla Simon-Kucher & Partners Uluslararası Yönetim Kurulu, farklı ülkelerden dokuz yöneticiden oluşuyor. Mert Terzioğlu’nun, global ölçekli kararlarda imza yetkisi olacak.
Aksa Jeneratör’de iki üst düzey atama
Jeneratör sektöründe faaliyet gösteren Aksa Jeneratör, gelişen pazar trendlerini değerlendirerek yönetimini yeniden yapılandırdı. İcra Kurulu merkezli yeni yapıda Satış ve Pazarlama Genel Müdürlüğüne Rıdvan Özer, Operasyon Genel Müdürlüğüne de Nazmi Atalay atandı.
CFO olan Şevket Hakan Özgüler de doğrudan İcra Kurulu’na bağlandı.
Lila Group’ta iki atama gerçekleşti
Hijyenik temizlik kâğıdı üreticisi Lila Group’un Ürün İhracat Satış Grup Müdürlüğü görevine Hakan Kuluhan, Kalite, Ürün Geliştirme ve Ar-Ge Grup Müdürlüğü görevine ise Hakan Ünal getirildi.
Ürün İhracat Satış Grup Müdürlüğü görevine atanan Hakan Kuluhan, grubun Sofia, Maylo, Berrak, Nua markalı temizlik kâğıdı ürünlerinin ve özel markalı (PL) ürünlerinin ihracatından ve yurtdışı pazarlardaki satış noktalarında tüketici ile buluşmasından sorumlu olurken; Kalite, Ürün Geliştirme ve Ar-Ge Grup Müdürlüğü görevini üstlenen Hakan Ünal ise tüketici ihtiyaçları doğrultusunda ürün geliştirmenin yanı sıra kurumun kalite sistem ve politikalarından sorumlu olacak.
Wyndham Grand Kalamış’ta üst düzey atama
Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de Alp Alpmen, otelin Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görevine getirildi.
Alpmen atama öncesi, Mövenpick Hotels & Resorts İstanbul’da Satış ve Pazarlama Direktörü pozisyonunda görev alıyordu.
Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Köseoğlu oldu
Esas Gayrimenkul CEO’su olarak 2010 yılından beri görev yapan Kazım Köseoğlu, Ocak 2020’de Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı ve yurtdışı yatırımlarının sorumluluğunu üstlendi.
Doğan Holding Gayrimenkul ve Turizm Şirketleri Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Haziran 2019’dan bu yana Esas Gayrimenkul Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Cem Eriç de şirketin CEO’su olarak atandı.
GROHE üst yönetiminde değişim
Sıhhi tesisat üreticisi GROHE’de, İnsan Kaynakları & Organizasyondan sorumlu İcra Direktörü olarak görev yapan Michael Mager’ın emekliliği sebebiyle görevinden ayrılmasının ardından; Thomas Fuhr, kendi görevlerine ek olarak pozisyona atandı.
Grohe AG CEO’su Thomas Fuhr, “Michael’a, İnsan Kaynakları departmanında gösterdiği başarılı çalışmalar nedeniyle teşekkür ederiz”dedi. (Fotoğraflı)

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