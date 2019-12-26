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  4. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 12:30 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Baran: - "Cumhuriyetin ilanından sonra da ülkemizin kalkınma ve büyüme hamlelerinde öncü rol oynayan Ankara, sergilediği değişim, gelişim ve dönüşümle Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı haline geldi"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye'nin kalkınma ve büyüme hamlelerinde öncü rol oynayan Ankara'nın, sergilediği değişim, gelişim ve dönüşümle Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı haline geldiğini belirtti.

Baran, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Milli Mücadele'nin karargahı olan Ankara'nın, Cumhuriyetin kuruluşuna kadar uzanan süreçte birçok önemli gelişmeye ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Başkent Ankara'nın gelişimi için canla başla çalıştıklarını belirten Baran, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin ilanından sonra da ülkemizin kalkınma ve büyüme hamlelerinde öncü rol oynayan Ankara, sergilediği değişim, gelişim ve dönüşümle bugün bilim, sanayi, teknoloji, ticaret ve tarım şehri olarak Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti de bu süreçte çok büyük yol kat etti. Cumhuriyet kurulduğunda, savaşlar ve salgın hastalıklarla mücadele eden ülkenin nüfusu yaklaşık 13 milyondu. Bugün, yarısı 35 yaşın altında 82 milyonluk nüfusa sahip bir ülkeyiz. İhracat 51 milyon dolardı, bugün 168 milyar dolar. İthalat 87 milyon dolardı, bugün 223 milyar dolar."

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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran

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