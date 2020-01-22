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  4. Atilla Bingöl: "MICE’de İstanbul başı çekiyor"

Atilla Bingöl: "MICE’de İstanbul başı çekiyor"

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 10:54 | Son Güncelleme

İstanbul, Türkiye’de yıldan yıla artış gösteren kongre ve toplantı turizminde önde geliyor.

Atilla Bingöl: "MICE’de İstanbul başı çekiyor"

İstanbul, Türkiye’de yıldan yıla artış gösteren kongre ve toplantı turizminde önde geliyor. Sektör temsilcilerinden Atilla Bingöl, dünya MICE sektörü gelirinin, 2019 yılında 900 milyar dolara ulaştığını önümüzdeki dönemlerde bu rakamın daha yükseleceğini kaydederek, Türkiye’nin de bu gelirlerden yüksek oranda pay alabileceğini belirtti.

Birçok turizm alternatifi bulunan Türkiye’de ise son yıllarda kongre ve toplantı turizmi büyümeye başladı. Kongre ve toplantı turizmi gerek yüksek kapasitesi ve ziyaretçi sayısıyla gerekse sağladığı gelir nedeniyle turizmcilerin ilgisini çekiyor. Son verilere göre, 2017 yılında 805 milyar dolar olan Dünya MICE sektörü geliri, 2019 yılında 900 milyar dolara çıktı. 2023 yılında ise sektör büyüklüğünün 1 trilyon 250 milyar doların üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Türkiye’de turizm ve organizasyon sektöründe faaliyet gösteren Tinkon Grubu’nun CEO’su Atilla Bingöl, Türkiye’de her yıl istikrarlı bir şekilde artış gösteren kongre ve toplantı turizminde özellikle İstanbul’un başı çektiğini söyledi.
Şu an Türkiye’de 1 yılda ortalama 9 milyon kişinin yurtdışına çıktığını belirten Bingöl, "Bunun yüzde 20’si outgoing seyahatlerle yurtdışında kurumsal toplantı seyahatleridir. Bu oran her yıl artmakta. Kurumsal şirketler bayilerini, çalışanlarını eğitim, fuar veya toplantılar için yurtdışına seyahat organize ediyorlar. Grup olarak Türkiye’nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı etkinliklerini organize etmekte öncü şirketlerden biriyiz. Barcelona’da daha yeni bitirdiğimiz 525 kişilik bir toplantımızın sonucu oldukça başarılı idi. Müze’de gala yemeği ise işin en can alıcı kısmı oldu. Bu organizasyona şahit eden uluslararası kurumsal firmalar aynısının Türkiye’de gerçekleştirmek için taleplerini iletmeye başladılar. Ülkemize gelecek 500 kişilik gruplar ve bu gruplara Türkiye’nin bölgelerinde verilecek hizmet ve servis için biz ve tedarikçilerimiz sabırsızlanıyor." dedi.

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