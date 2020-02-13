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Atlasglobal tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.02.2020 11:56 | Son Güncelleme

Atlasglobal'in tüm uçuşlarını durdurma kararı aldığı belirtildi.

Atlasglobal tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı

Reuters, Atlasglobal'in tüm uçuşlarını durdurma kararı aldığını bildirdi.

Çeşitli haber kaynaklarında da yer alan bilgilere göre, son uçuşunu dün İstanbul-Bağdat seferi ile gerçekleştiren Atlasglobal'in tüm uçuşlarını durdurma kararı aldığı; şirket yetkililerinin çalışanları bilgilendirmek için Florya'daki Genel Müdürlük binasına davet ettiğinin öğrenildiği ifade edildi.

Resmi bir açıklama için şirket yetkililerine ulaşılamadı ancak konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak Reuters'a olayı doğruladı.

Şirketin iflas kararı bildirebileceğine de işaret edildi.

Atlasglobal Kasım sonunda, önceki yıllarda aldığı mali hasar ve İstanbul'daki yeni havalimanının artırdığı maliyetler nedeniyle tüm uçuşlarını durdurmuş; 21 Aralık'ta tekrar uçuşlara başlamıştı. Ancak ocak ayında, sezonsal düşük talep nedeniyle Avrupa uçuşlarına mart ayına kadar ara verdiğini açıklamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Atlasglobal, ucus, durdurma,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hayırlı olsun bu da gitti sırada kim var
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