ATO Başkanı Baran: "Ankara'yı, Anadolu ürünlerinin ihracatı için merkez haline getireceğiz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 2020 yılında Ankara'nın ihracatını artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini belirterek, "Ankara'yı, Anadolu ürünlerinin ihracatı için merkez haline getirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO'nun 2020 yılı programı ve bütçesi yılın son meclis toplantısında ele alındı.

Baran burada yaptığı konuşmada, 2020'de de tüm paydaşlarla iş birliği içinde sektörlerin sorunlarına çözüm arayarak, Ankara ekonomisini her alanda geliştirecek projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini aktardı.

Gelecek yıl başkentin ihracatını artırma çalışmalarına hız vereceklerini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin ihracatını artırmak ve yeni pazarlara açılmalarını sağlamak başta olmak üzere, Ankara'yı, Anadolu ürünlerinin ihracatı için merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. Dünya ticaretinden daha fazla pay almayı arzu ediyoruz. Başkentin coğrafi işaret potansiyelinin belirlenmesi ve tanıtımı için gayret göstereceğiz. Ankara döneri, Ankara simidi, Ankara tavası ve Ankara erkeç pastırması için Odamız tarafından tescil alınmıştı, Ankara keçisi tiftiği gibi yöresel bazı ürünler için de tescil çalışmalarına devam edeceğiz."