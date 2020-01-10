FİNANS
  4. ATO Başkanı Baran: "Avusturya ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz"

ATO Başkanı Baran: "Avusturya ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz"

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 11:54 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Baran: "Avusturya ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Avusturya arasındaki ekonomik ilişkilerin daha iyi yerlere taşınabileceğini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki 2,3 milyar dolarlık ticaret hacmi yeterli değil. Avusturya ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer ile Ticaret Ataşesi Christian Maier, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, görüşmede yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Avusturya arasındaki ekonomik ilişkilerin siyasetin etkisinde kalmadan devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'ye doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında, 2002'den bu yana 11 milyar dolara yaklaşan yatırımıyla Avusturya'nın 4'üncü sırada yer aldığı bilgisini veren Baran, "Türkiye ile Avusturya arasındaki tarihsel ilişkiler güçlenerek sürüyor. Ülkelerimiz arasındaki 2,3 milyar dolarlık ticaret hacmi yeterli değil. Avusturya ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ülkeler arasındaki dostane ilişkiyi daha da güçlendirerek ekonomik ilişkilerimizi daha iyi yerlere taşıyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent ekonomisinin gelişmesi için yurt dışına direkt uçuş sayılarını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Baran, ATO'nun Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu, şirketin Ankara'dan direkt uçuş listesine Viyana'yı da eklediğini bildirdi.

Baran, Viyana Ticaret Odası ve ATO arasında ikili ilişkileri geliştirmek üzere 2014 yılında iş birliği protokolü imzalandığını hatırlatarak, turizm başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmeye yönelik adımlar atılabileceğini kaydetti.

Wimmer de Ankara'nın gelişmiş bir şehir olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye odaklandıklarını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Enerji tasarrufu ile 132 milyon dolar ekonomiye katkıEnerji tasarrufu ile 132 milyon dolar ekonomiye katkı
Domatesi arılar üretiyor, hormon söylentileri tarihe karışıyorDomatesi arılar üretiyor, hormon söylentileri tarihe karışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası, ATO, Avusturya, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, Gürsel Baran,

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

Türkiye'nin en büyük kozmetik perakendecisi Tekin Acar iflas etti

Türkiye'nin en büyük kozmetik perakendecisi Tekin Acar iflas etti

22 yıllık hayalini gerçekleştirdi!

22 yıllık hayalini gerçekleştirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığından kırsal kalkınmaya 14 yılda 3 milyar liralık hibe

Tarım ve Orman Bakanlığından kırsal kalkınmaya 14 yılda 3 milyar liralık hibe

Siemens’ten ‘Dürüstlük Girişimi’ne tam destek

Siemens’ten ‘Dürüstlük Girişimi’ne tam destek

İzoder/Pelesen: Binalarda enerji verimliliği yalıtımla başlar

İzoder/Pelesen: Binalarda enerji verimliliği yalıtımla başlar

Enerji tasarrufu ile 132 milyon dolar ekonomiye katkı

Enerji tasarrufu ile 132 milyon dolar ekonomiye katkı

Domatesi arılar üretiyor, hormon söylentileri tarihe karışıyor

Domatesi arılar üretiyor, hormon söylentileri tarihe karışıyor

Avusturya Büyükelçisi Wimmer’dan ATO Başkanı Baran’a ziyaret

Avusturya Büyükelçisi Wimmer’dan ATO Başkanı Baran’a ziyaret

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.