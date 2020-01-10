ATO Başkanı Baran: "Avusturya ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Avusturya arasındaki ekonomik ilişkilerin daha iyi yerlere taşınabileceğini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki 2,3 milyar dolarlık ticaret hacmi yeterli değil. Avusturya ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer ile Ticaret Ataşesi Christian Maier, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, görüşmede yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Avusturya arasındaki ekonomik ilişkilerin siyasetin etkisinde kalmadan devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'ye doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında, 2002'den bu yana 11 milyar dolara yaklaşan yatırımıyla Avusturya'nın 4'üncü sırada yer aldığı bilgisini veren Baran, "Türkiye ile Avusturya arasındaki tarihsel ilişkiler güçlenerek sürüyor. Ülkelerimiz arasındaki 2,3 milyar dolarlık ticaret hacmi yeterli değil. Avusturya ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ülkeler arasındaki dostane ilişkiyi daha da güçlendirerek ekonomik ilişkilerimizi daha iyi yerlere taşıyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.