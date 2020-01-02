FİNANS
  4. ATO Başkanı Baran: "KDV ve faiz indirimleri büyüme kararlılığının göstergesi"

ATO Başkanı Baran: "KDV ve faiz indirimleri büyüme kararlılığının göstergesi"

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 15:51 | Son Güncelleme

"Mobilyada KDV'nin yüzde 18'den 8'e, kamu bankalarınca esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerinin yıllık yüzde 12'den 9'a indirilmesi reel sektöre yeni yıl hediyesi oldu. İndirimler Türkiye ekonomisinin yeni yılda büyüme kararlılığının göstergesi"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, KDV'de, esnaf kredilerinde ve tarımsal kredi faizlerinde yapılan indirimlerin reel sektöre yeni yıl hediyesi olduğunu belirterek, "İndirimler Türkiye ekonomisinin yeni yılda büyüme kararlılığının göstergesi." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı mobilyada KDV indirimi ile kamu bankalarının faiz indirim kararlarını değerlendirdi.

Mobilya sektörünün, belirli dönemlerde uygulanan KDV indiriminin kalıcı hale getirilmesi için talepte bulunduğunu hatırlatan Baran, şunları kaydetti:

"Mobilyada KDV'nin yüzde 18'den 8'e, kamu bankalarınca esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini yıllık yüzde 12'den 9'a indirilmesi reel sektöre yeni yıl hediyesi oldu. İndirimler Türkiye ekonomisinin yeni yılda büyüme kararlılığının göstergesi olmuştur."

Geçmiş yıllarda geçici uygulanan KDV indirimlerinin mobilya sektörünün cirolarına pozitif yansıdığına dikkati çeken Baran, KDV indiriminin, sektörün hareketlenmesinin yanı sıra istihdamın artmasına da katkı sağlayacağını belirtti.

- Özel bankalara çağrı

Baran, 2018'in ortalarında yaşanan kur dalgalanmalarıyla başlayan süreçte kamu bankalarının reel sektörün en önemli destekleyicisi olduğuna işaret ederek, "Üreten, ticaret yapan kesime kaynak sağlayan kamu bankaları ekonominin en kritik sürecinin daha rahat atlatılmasını sağladı. Özel bankaların da aynı hassasiyeti göstermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERMayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu Mayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimiResmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi
Mobilyacılar: Hedeflerimize ulaşabilmek için KDV indirimi kalıcı olmalıdırMobilyacılar: Hedeflerimize ulaşabilmek için KDV indirimi kalıcı olmalıdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası ATO Gürsel Baran indirim KDV mobilya

En Çok Okunan Haberler

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Yerli otomobille ilgili TOGG'dan 'ön sipariş' açıklaması!

Yerli otomobille ilgili TOGG'dan 'ön sipariş' açıklaması!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yumurtadaki KDV indirimi üreticiyi sevindirdi

Yumurtadaki KDV indirimi üreticiyi sevindirdi

Mobilya üreticileri hammadde için de KDV indirimi bekliyor

Mobilya üreticileri hammadde için de KDV indirimi bekliyor

Kayseri Şeker'den, Nijer'e küp şeker ihracı

Kayseri Şeker'den, Nijer'e küp şeker ihracı

Vali Karaloğlu’ndan rekor paylaşımı: "15 milyon 644 bin 108"

Vali Karaloğlu’ndan rekor paylaşımı: "15 milyon 644 bin 108"

Üreticilerden ’Tarım Kredi’ye faiz tepkisi

Üreticilerden ’Tarım Kredi’ye faiz tepkisi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.