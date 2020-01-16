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  4. ATO Başkanı Baran, Merkez Bankası’nın faiz indirimini değerlendirdi

ATO Başkanı Baran, Merkez Bankası’nın faiz indirimini değerlendirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 16:37 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ekonomisindeki iyileşmenin devam ettiğini belirterek, “Merkez Bankası’nın faiz indirimleri, iş dünyası olarak moral ve motivasyonumuzu artırıyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ekonomisindeki iyileşmenin devam ettiğini belirterek, “Merkez Bankası’nın faiz indirimleri, iş dünyası olarak moral ve motivasyonumuzu artırıyor. Faizler düştükçe 2020 yılında tek haneleri göreceğimizi umut ediyorum” dedi.
ATO Başkanı Baran, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz indirimi ile ilgili yaptığı açıklamada Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun son beş toplantısındaki indirim kararlarının iş dünyası tarafından olumlu karşılandığını söyledi. Göstergelerdeki olumlu seyrin ekonomideki iyileşme eğilimini ortaya koyduğuna dikkat çeken Baran, “Geçen yılın son dört toplantısında toplam bin 200 baz puanlık indirimle yüzde 24’ten 12’ye gerileyen faiz oranı, Merkez Bankası’nın bugün yaptığı 75 baz puanlık indirimle 11.25’e geriledi. Bu indirimler piyasalarda etkilerini göstermeye başladı. Nitekim sanayi üretim endeksi Kasım ayında yüzde 4,3 artış kaydetti. Faiz indirimleri önümüzdeki dönemlerde piyasalarda yatırım ortamı olarak daha fazla meyvelerini verecek” dedi.
Merkez Bankası’nın 2020 yılı için her ay toplantı yapacak olmasının da çok önemli ve olumlu bir değişiklik olduğunun altını çizen Baran, “Her ay toplantı yapılması, piyasalara tepki verilmesi gereken durumlarda anında refleks geliştirilmesi anlamına geliyor” diye konuştu.

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