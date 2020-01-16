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  4. ATO Başkanı Baran Merkez Bankasının faiz kararını değerlendirdi:

ATO Başkanı Baran Merkez Bankasının faiz kararını değerlendirdi:

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 16:56 | Son Güncelleme

"Faiz indirimleri, iş dünyası olarak moral ve motivasyonumuzu artırıyor. 2020 yılında tek haneleri göreceğimizi umut ediyorum"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankasının faiz indirimlerinin moral ve motivasyonlarını artırdığını, bu yıl tek haneli faiz oranları görmeyi umut ettiklerini belirtti.

Baran yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankasının faiz indirimi kararını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinde iyileşmenin devam ettiğine dikkati çeken Baran, piyasalarda faiz indirimlerinin etkisinin görülmeye başlandığını bildirdi.

Baran, şunları kaydetti:

"Faiz oranı bugün 75 baz puanlık düşüşle yüzde 11,25'e geriledi. Nitekim arındırılmamış sanayi üretim endeksi Kasım 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artış kaydetti. Merkez Bankasının faiz indirimleri iş dünyası olarak moral ve motivasyonumuzu artırıyor. Faizler düştükçe 2020 yılında tek haneleri göreceğimizi umut ediyorum. Faiz indirimleri önümüzdeki dönemlerde piyasalarda yatırım ortamı olarak daha fazla meyvelerini verecek."

Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun bu yıl her ay toplanacağına işaret eden Baran, "Bu, piyasalara tepki verilmesi gereken durumlarda anında refleks geliştirilmesi anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

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Ankara Ticaret Odası, ATO, Faiz İndirimi, TCMB Para Politikası Kurulu,

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