ATO'dan 'Ekonomiye odaklanalım' çağrısı

"Dünyada çok hızlı değişimlerin yaşandığı bu dönemde bizim de bu değişimi yakalamamız için ihtiyacımız olan tüm reformları hayata geçirmeliyiz. Türkiye ekonomisinin temel dengeleri yeterince sağlam. Türkiye'yi küresel ligde hak ettiği konuma getirelim, daha çok üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalışalım. Türkiye olarak el ele verip, birlik ve beraberlik içinde olalım."

Baran, Türkiye'yi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına getirmek için gündemin ekonomi olması gerektiğine dikkati çekerek, "Artık ekonomiye odaklanalım. Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var. Bu dönemde ekonomimizde katma değerli üretimi sağlayacak yapısal reformları tamamlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE HIZLA EKONOMİYE ODAKLANMALI'

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Türkiye bundan sonra hızla ekonomiye odaklanmalı. 2018 yılının son çeyreğinde yüzde 3 küçülen Türk ekonomisinin tekrar büyümeye geçmesi için mahalli idarelerimizin yöneticilerine de büyük görevler düşmektedir." ifadelerini kullandı.

Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlere olan katılım oranının yüksek olmasının demokrasiye bağlılığı ortaya koyduğunu aktardı.

Seçmenin her siyasi partiye uyarılar yaptığını, siyasi partilerin de bu uyarıları dikkate alarak politikalarını güncellemelerini ümit ettiğini kaydeden Eskinazi, kazananları da tebrik etti.

Millet iradesinin sandığa yansıdığını vurgulayan Eskinazi, şunları kaydetti:

"Türkiye bundan sonra hızla ekonomiye odaklanmalı. 2018 yılının son çeyreğinde yüzde 3 küçülen Türk ekonomisinin tekrar büyümeye geçmesi için mahalli idarelerimizin yöneticilerine de büyük görevler düşmektedir. Kamu kaynaklarını doğru kullanarak, yerel değerleri katma değerli bir şekilde ekonomiye kazandırarak kalkınmanın yerelden başlamasına öncülük etmeliler. Yeni seçilen mahalli idarecilerimizden, geçmiş dönemde yerel kalkınma için atılan adımları daha ileri taşımalarını istiyoruz. İhracatçılar olarak yerelde üretilen değerlerin katma değere dönüşmesi için iş birliğine hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyorum."