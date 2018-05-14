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ATO'dan ramazan pidesi açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2018 13:56 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Gürsel Baran: 'Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 275 gramlık ramazan pidesinin fiyatı 2 lira, 500 gramlık yumurtalı susamlı pidenin fiyatı da 4 lira olarak belirlendi' dedi.

ATO'dan ramazan pidesi açıklaması

Baran, ATO Yönetim Kurulu, ATO Ekmek ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi üyeleriyle ramazan pidesi gramajı ve fiyatları hakkında ATO Congresium'da basın toplantısı düzenledi.

Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin ATO Ekmek ve Unlu Mamuller Meslek Komitesinin istişareler gerçekleştirdiğini belirten Baran, "Çalışmalarımız sonucu bu ramazan ayında vatandaşlarımızın uygun fiyatla ramazan pidesi yiyebilmesi için pide fiyatlarına zam yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 275 gramlık ramazan pidesinin fiyatı 2 lira, 500 gramlık yumurtalı susamlı pidenin fiyatı da 4 lira olarak belirlendi" diye konuştu.

Baran, fırıncılar hakkında "Yüksek fiyatlı ürün satıyor" algısının oluştuğuna işaret ederek, söz konusu pide fiyatlarının hem fırınları denetlemekle görevli belediyeler ve yetkili kurumlar tarafından bilinmesi hem de vatandaşların fiyat konusunda bilinçli bir şekilde alışveriş yapmaları için bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Fiyatlar konusunda özveride bulunan Ankaralı fırıncılara teşekkür eden Baran, "Ramazan ayında sofraların bereketine fırıncılarımız da ramazan pidesi fiyatlarına zam yapmadan katılmış oldu, onların da bereketi çok olsun. Ramazan ayının şehrimize, ülkemize ve dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerimize huzur ve bereket getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Baran, sabah hal tüccarını da ziyaret ettiklerini anımsatarak, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Gündüz'ün ramazan ayı boyunca sebze ve meyve fiyatlarına zam yapılmayacağının sözünü verdiğini aktardı.

ATO Başkanı Baran, toplantının ardından basın mensuplarına pide ikram etti.

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pide ankara ramazan

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