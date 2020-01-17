ATO telekomünikasyon sektörünün sorununa çözüm arayışını sürdürüyor

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) girişimleri sonucu 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uygulamalarından dolayı yargılanan GSM bayilerinin sorunlarının çözümü için ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığında Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı temsilcileri ile ATO’nun 6 No’lu Telekomünikasyon Meslek Komitesi Başkan ve üyelerinin katılımıyla bir istişare toplantısı düzenlendi.

ATO Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, oda yönetimi olarak sektörel sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Meslek komitelerimizin sorunlarının çözümü için elimizden geleni yapmak bizim görevimiz” dedi. Telekomünikasyon sektörünün 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’ndan kaynaklanan sorunlarının çözümü için yaklaşık üç yıldır çalışma yaptıklarını anlatan Baran, “Konuyla ilgili bakanlıklardan temsilcilerin katılımı ile gerçekleşen bu toplantının, Telekomünikasyon Meslek Komitesine mensup üyelerimizin yaşadığı mağduriyetlerin çözümüne yönelik önemli bir adım olmasını diliyorum” diye konuştu.

Telekomünikasyon Meslek Komitesi Başkanı Ertuğrul Bozoğlu ise, sorunlu GSM hatlarının abonelik sözleşmelerinde imzası ve kaşesi olmamasına rağmen dağıtıcı ve ana bayilerin yetkilileri ve ortaklarının haksız yere yargılandığını söyleyerek, binlerce kişinin mağduriyetinin giderilmesi için çözüm üretilmesi gerektiğine dikkat çekti. Alt bayilerin yaptıkları sözleşmeler de dahil olmak üzere çok sayıda sözleşmenin muhatabı olan ana bayilerin yüklü miktarda para cezasına maruz kaldığını belirten Bozoğlu, bu cezaların ana bayi yetkililerinin sabıka kayıtlarına işlenmesinden doğan sorunları aktardı.

Toplantıda yer alan Bakanlık temsilcileri de ilgili kanun doğrultusunda yargılama süreçlerinin işleyişini ve hukuki uygulamaları örnek üzerinden anlatarak, sektörün mağduriyetine ilişkin çözüm önerilerini dile getirdiler.

Toplantıya ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ökmen, Adalet Bakanlığı Ceza İşler Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, Adalet Bakanlığı Ceza İşler Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akdoğan, İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Korkmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Turgut Yıldırım, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Aysel Kandemir, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı Tüketici Hakları Daire Başkanı M. Salim Ketevanlıoğlu, Yargıtay Başkanlığı 19. Ceza Dairesi Tetkik Halimi Seda Faydalı Çıtır katıldı. Toplantıda sektörel soruları aktarmak üzere de 6 No’lu Telekomünikasyon Meslek Komitesi Başkanı Ertuğrul Bozoğlu, Komite Başkan Yardımcısı Erdinç Baysal, Komite Meclis Üyeleri Ali Arslan, Fikret Göktaş, Onur Arvas, Komite Üyeleri Murat Yalçın ve Musayı Kazım Dönmez yer aldı.



