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  4. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: “Mobilyada KDV indirimi sektöre yeni yıl hediyesi oldu”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: “Mobilyada KDV indirimi sektöre yeni yıl hediyesi oldu”

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 15:20 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, mobilya sektöründe 2018 ve 2019 yılının belirli döneminde geçici olarak uygulanan KDV indiriminin kalıcı hale getirilmesinin sektörün talebi olduğunu belirterek, “Mobilyada KDV indirimi üyelerimizin de talebiydi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, mobilya sektöründe 2018 ve 2019 yılının belirli döneminde geçici olarak uygulanan KDV indiriminin kalıcı hale getirilmesinin sektörün talebi olduğunu belirterek, “Mobilyada KDV indirimi üyelerimizin de talebiydi. Bu talebin değerlendirilerek KDV’nin yüzde 18’den 8’e indirilmesi, ayrıca kamu bankalarının esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini yıllık yüzde 12’den 9’a indirmesi reel sektöre yeni yıl hediyesi oldu. İndirimler Türkiye ekonomisinin yeni yılda büyüme kararlılığının göstergesi olmuştur" dedi.
ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklama ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan mobilya sektöründeki KDV indirimi ile kamu bankalarının faiz indirimi kararlarını değerlendirdi. Geçtiğimiz son iki yıl geçici olarak gerçekleştirilen KDV indirimlerinin mobilya sektörü cirolarına pozitif yansıdığını hatırlatan Baran, “Ankara’da mobilya sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz ATO’nun 27 No’lu Halı, Mobilya, İmalat, Dekorasyon ve Satıcıları Meslek Komitesine kayıtlı. Daha önce KDV indirimleri olduğunda komitemiz, indirimin kalıcı olması yönünde talepte bulunmuştu. ATO yönetimi olarak bu talebi ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak iletmiştik. Albayrak’ın sektörün beklentilerini dikkate aldıklarını söylemesi bizi ziyadesiyle sevindirdi. Ankara Siteler, mobilya üretiminde önemli bir merkez. KDV indirimi, mobilya sektörünün hareketlenmesinin yanı sıra istihdamın artmasına da etki edecektir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Kamu bankalarının esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini yıllık yüzde 12’den yüzde 9’a indirmesinin de piyasalara canlılık verecek bir adım olduğunu belirten Baran, “2018 yılının ortalarında yaşadığımız döviz kuru dalgalanmalarıyla başlayan süreçte kamu bankaları reel sektörün en önemli destekleyicisi oldu. Üreten, ticaret yapan kesime kaynak sağlayan kamu bankaları ekonominin en kritik sürecinin daha rahat atlatılmasını sağladı. Özel bankaların da aynı hassasiyeti göstermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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