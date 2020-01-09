ATO Yönetim Kurulu Üyesi İlik: “Kayıt dışı işletmeler üyelerimizi haksız rekabetle karşı karşıya bırakıyor”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Halil İlik, ATO’nun Kültür ve Sanat Komitesine kayıtlı düğün salonu işletmecileriyle birlikte Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan’ı ziyaret ederek, sektörde haksız rekabete yol açan kayıt dışı işletmeler konusunda şikâyetlerini iletip, görüş ve önerilerini sundu.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı Karayılan’ın makamında gerçekleşen ziyarette konuşan ATO Yönetim Kurulu Üyesi İlik, işletmelerin ruhsatlarında yer alan iştigal alanlarına göre Katma Değer Vergisi ödediklerini belirterek, bazı işletmelerin ruhsatına sahip olmadığı hizmeti verip daha düşük KDV ödediğini kaydetti. Düğün salonu işletmecilerinin yüzde 18 KDV ödediğini hatırlatan İlik, düşük vergi ödeyen işletmelerin düşük ücret politikasıyla kayıtlı işletmelerin iş hacimlerini olumsuz yönde etkilediğini söyledi. İlik, “Kayıt dışı işletmeler üyelerimizi haksız rekabetle karşı karşıya bırakıyor” dedi.

İlik başkanlığında ATO heyetinde yer alan üyeleri tek tek dinleyen Ankara Vergi Dairesi Başkanı Karayılan, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı olarak vergisini ödeyen ve her türlü kanuni yükümlülüklerini yerine getiren işletmelerin yanında olduklarını söyledi. Başkent’te kayıt dışı ile daha etkin mücadele etmek için Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Müdürlüğünde yapılanma değişikliği yaptıklarını ve bu çalışmanın olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını ifade eden Karayılan, “Klasik ceza anlayışı yerine analize dayalı ve sonuç odaklı bir organizasyon oluşturduk ve kayıt dışı ile mücadelemizi daha da etkin hale getirdik” diye konuştu.

Karayılan, denetim çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Düğün salonu işletmecilerinin yüzde 18 KDV ödemek zorunda olduğunu hatırlatan Karayılan, düğün faturalarını işletmeleri adına kesen mükelleflere yönelik kapsamlı bir denetim çalışması yürüttüklerini bildirdi. Karayılan, “İşletmeleri kayıt dışı rekabete maruz bırakmamak devletin, yani bizim sorumluluğumuzdadır. Kayıt dışı ekonomik faaliyetlere yönelik Gelir İdaremizin koordinasyonunda yeni proje ve mücadele eylem planı da uygulamada. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı olarak gerekli çalışmaları yapacağız, ilimizde kayıt dışı çalışma söz konusu olmayacak” ifadelerini kullandı.



