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  4. ATO’dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan’a ziyaret

ATO’dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan’a ziyaret

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun 38 No’lu Nakliyeciler ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleriyle birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı ziyaret etti.Bakanlık binasında gerçekleşen ziyarette ATO Başkanı Baran, lojistik sektörünün Başkent’teki durumuna ilişkin bilgi verdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun 38 No’lu Nakliyeciler ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleriyle birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı ziyaret etti.
Bakanlık binasında gerçekleşen ziyarette ATO Başkanı Baran, lojistik sektörünün Başkent’teki durumuna ilişkin bilgi verdi. Coğrafi olarak Türkiye’nin ortasında yer alan Ankara’da üretim ve ticaret hacminin büyüklüğü nedeniyle taşımacılık hizmetlerinin ayrı bir önem taşıdığını anlatan Baran, ATO’nun 3 bini aşkın üyesinin bu alanda hizmet verdiğini söyledi. Lojistik hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi ve belirli standarda bağlanması için Bakanlık tarafından uygulamaya konulan düzenlemelerin doğru ve gerekli olduğunun altını çizen Baran, sektörde faaliyet gösteren firmaların bu düzenlemelere uyum sağlamaya gayret gösterdiğini ancak altyapı hazırlıklarını tamamlayamadıkları için zaman sorunu yaşadıklarını anlattı. Baran, karayolu taşımacılığı
yapan taşıtların kullanması zorunlu hale getirilen dijital takograf uygulamasına geçme süresinin 30 Haziran’a ertelenmesi kararı nedeniyle Bakan Turhan’a ATO üyeleri adına teşekkür etti. Altyapı hazırlıklarının tamamlanması için bu sürenin de yeterli olamayacağını kaydeden Baran, “Firmalarımızı hazır hale getirmek için altyapılarını uygun hale getirmemiz gerekiyor. Uygulamaya adım adım geçilmesi gerekiyor. Bu nedenle üyelerimizin yeni süreye ihtiyaçları olabilir” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, hem taşıt sürücülerinin hem de firmaların işlerini aksatmadan yürütebilmesine özen gösterdiklerini ve yeni uygulamalarla kontrolü sağladıklarını belirtti. Yeni uygulamalarla ülke güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Bakan Turhan, Baran’ın ATO üyeleri adına gündeme getirdiği süre uzatma talebini değerlendireceklerini kaydetti.
Ziyarette Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, 38 No’lu Nakliyeciler ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Erhan Gündüz, Komite Üyeleri Ali İhsan Özdemir, Ersan Erdoğan, Deniz Yük ve Halit Metin Ekici de hazır bulundu.

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