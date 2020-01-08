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  4. ATO'dan yeni taşımacılık düzenlemesine geçiş için uyum süreci talebi

ATO'dan yeni taşımacılık düzenlemesine geçiş için uyum süreci talebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 10:56 | Son Güncelleme

ATO'dan yeni taşımacılık düzenlemesine geçiş için uyum süreci talebi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, lojistik sektörünün, kara yolu taşımacılığını düzenleyen Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) geçiş yapması için ek süre talebinde bulundu.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, ATO'nun Nakliyeciler ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleriyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Turhan'a lojistik sektörünün başkentteki durumuna ilişkin bilgi veren Baran, coğrafi olarak Türkiye'nin ortasında yer alan Ankara'da, üretim ve ticaret hacminin büyüklüğü nedeniyle taşımacılık hizmetlerinin ayrı bir önem taşıdığına işaret etti.

Baran, lojistik hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi ve belirli standarda bağlanması için Bakanlık tarafından uygulamaya konulan düzenlemelerin doğru ve gerekli olduğunu aktararak, sektörde faaliyet gösteren firmaların bu düzenlemelere uyum sağlamaya gayret gösterdiğini ancak altyapı hazırlıklarını tamamlayamadıkları için zaman sorunu yaşadıklarını kaydetti.

Kara yolu taşımacılığı yapan taşıtların kullanması zorunlu hale getirilen dijital takograf uygulamasına geçme süresinin 30 Haziran'a ertelenmesi nedeniyle Bakan Turhan'a ATO üyeleri adına teşekkür eden Baran, altyapı hazırlıklarının tamamlanması için bu sürenin de yeterli olamayacağını bildirdi.

Lojistik sektörünün, kara yolu taşımacılığını düzenleyen U-ETDS geçmesi için zamana ihtiyacı olduğunu aktaran Baran, "Firmalarımızı hazır hale getirmek için altyapılarını uygun hale getirmemiz gerekiyor. Uygulamaya adım adım geçilmesi gerekiyor. Bu nedenle üyelerimizin yeni süreye ihtiyaçları olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran

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