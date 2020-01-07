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  4. ATSO ’KÖK’ projesini tanıttı

ATSO ’KÖK’ projesini tanıttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 11:34 | Son Güncelleme

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO), Antalya’da fark oluşturan kişi ve kurumları gururlandırmak ve takdir etmek amacıyla düzenlediği, Kente Önem Katanlar (KÖK) ödüllerinin lansmanı yapıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO), Antalya’da fark oluşturan kişi ve kurumları gururlandırmak ve takdir etmek amacıyla düzenlediği, Kente Önem Katanlar (KÖK) ödüllerinin lansmanı yapıldı. ATSO kuruluş yıl dönümü ve geleneksel ödüllerini, Kente Önem Katanlar (KÖK) ödülleri ismiyle tek çatı altında topladı.
Antalya 4.0 ekseninde yenileşme, değişim ve dönüşüme öncü olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren ATSO, kuruluş yıl dönümü ve geleneksel ödül töreni adıyla farklı tarihlerde düzenlediği 2 kapsamlı organizasyonunu birleştirdi.
Bir otelde düzenlenen KÖK’ün lansman toplantısında konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO’nun bir kent geleneği haline gelen iki töreninin birincisinde üyelerin finansal verilerine, ikincisinde ise plaket ve ödüllere odaklanıldığını anımsattı.
Çetin, bu organizasyonların artık her kurum ve kişinin katılabileceği ve kent için fark oluşturan tüm duyarlılıklara dikkat çeken bir biçimde genişlediğini bildirdi.Ortaya çıkan kaynağın ise sosyal sorumluluk projelerine aktaracaklarının altını çizen Davut Çetin, ATSO “KÖK” adı ile markalaşacak kent ödülleri ile oluşturulan sinerji ve motivasyonun, Antalya’nın tamamını kucaklaması yönünde örnek bir adım atıldığını kaydetti.

Ödüller
ATSO tarafından geleneksel olarak verilen ödüllerin artık KÖK Ödülleri ismiyle verileceğinin altını çizen Çetin, "Ödüller 7 ana kategoride verilecek. Kent ödülleri kategorisinde, inovasyon, dijital dönüşüm, bilim, eğitim, kültür-sanat, spor, çevre, kurumsal sosyal sorumluluk, Antalya araştırması ve basın olmak üzere 10 dalda ödül verilecek. Ayrıca döviz kazandırıcı hizmetler; seyahat acenteleri, konaklama tesisleri, ihracat - genel, tarım ihracatı. Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi sıralamasına giren Antalya firmaları, Türkiye’nin ilk ve ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Antalya firmaları, ticari bilanço karı büyüklüğüne göre dereceye giren oda üyeleri (merkez, gelir-kurumlar, temsilcilikleri gelir-kurumlar). Faal en eski 3 gerçek ve 3 tüzel kişi oda üyeleri (daha önce ödül almayan), 10 yıl ve üzeri görev yapan oda meclisi üyeleri (daha önce ödül almayan) kategorilerinden oluşuyor” dedi.

Okullara destek
ATSO yönetiminin tüm kategorilerde kazananları onurlandıracağı ödülün ise Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için kurulacak bir spor salonu olacağını belirten Çetin, "Salonun girişine; ’Bu Spor Salonu, ATSO-KÖK 2020 Yılı Ödül Sahipleri Adına Yaptırılmıştır’ ifadesi yazdırılacak. Böylece ATSO-KÖK ödülü alanlar nezdinde bütün ATSO üyeleri adına Antalya’ya ve gelecek nesillere güzel bir eser kazandırmak hedefleniyor" diye konuştu.
Yıllardır alışılagelmiş ödül ve ödül töreni anlayışını, tüm Antalya için heyecan verici, önemli bir değere dönüştürdüklerini vurgulayan Çetin, kalıcı eserlerle taçlanacak projeyle şehre ve gençlere daha fazla dokunacaklarının altını çizdi.

Ödül takvimi
Bu yılki temalarının eğitim olduğunu ifade eden Davut Çetin, projelerinin şehirlerdeki tüm kurumlara örnek olmasını ve gelişmesini diledi. Ödül takvimini de açıklayan Çetin, “8 Ocak - 14 Şubat 2020 tarihleri arasında başvurular alınacaktır. Ödül kategorileri ve koşulları web sayfası hazırlandı. Web sayfasının adı www.kenteonemkatanlar.org şeklindedir. Web sayfası üzerinden başvurular alınacaktır. Kişi veya kuruluşlar kendi adlarına da başvurabilirler, aday da önerebilirler. 16 Şubat - 28 Şubat 2020 tarihlerinde ön değerlendirme yapılacak, 9 Mart - 20 Mart 2020 tarihlerinde seçici kurul nihai değerlendirmeyi yapacaktır. 3 Nisan 2020 tarihinde, yani kuruluş yıl dönümümüzde de ödüller açıklanacaktır” dedi.

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