Av. Özdağıstanlı: VERBİS'te başka bir erteleme olmayacağı değerlendirilmektedir

İstanbul, 27 Aralık (DHA) - İstanbul Barosu Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu Genel Sekreteri, Veri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Burak Özdağıstanlı, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt süresinde başka erteleme olmayacağına dikkat çekti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), VERBİS'e kayıt sürelerini altı ay uzattı. Kayıt sürelerinin uzatılması ile ilgili konuşan Av. Burak Özdağıstanlı, ikinci kez yapılan ertelemenin, "son erteleme olduğu"na dikkat çekti ve ekledi:

"Bu uzatma ile VERBİS’e kaydolma yükümlülüğü altında olan fakat bu yükümlülüğü gerçekleştirmemiş olan birçok veri sorumlusu rahat bir nefes aldı zira VERBİS’e kayıt olmama durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafında 1,802,000 TL’yi aşan bir idari para cezasının kesilmesi mümkün.

"Bu çerçevede, aşağıdaki (tablo) kriterleri karşılayan tüm veri sorumlularının (kişiler ve şirketlerin) 30 Haziran 2020 yılına kadar uzman avukatlar ile çalışarak veya kendi iç denetim mekanizmalarını kullanarak Kanun’a uyum çalışması gerçekleştirmesi, kişisel veri envanteri hazırlaması ve VERBİS’e kaydolması gerekmektedir.

"Kurum’un daha önce bir erteleme daha yaptığı düşünüldüğünde bu ertelemenin son erteleme olduğu ve başka bir erteleme olmayacağı değerlendirilmektedir."