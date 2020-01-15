FİNANS
  4. Avis'e Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde ödül

Avis'e Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde ödül

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Avis'e Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde ödül

İSTANBUL (AA) - Avis, "Aynı Dili Konuşuyoruz" projesiyle 11. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde ödüllendirildi.

Şirket açıklamasına göre, Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren araç kiralama markası Avis, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin düzenlediği 11. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği iş birliği çerçevesinde 3 yıldır yürütmekte olduğu "Aynı Dili Konuşuyoruz" projesi ile "Eşitsizliklerin Azaltılması" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Avis ayrıca, "Tüm Annelerle Aynı Dili Konuşuyoruz" etkinliği ile de jüri özel ödülünün sahibi oldu. Kadir Has Üniversitesi Cibali kampüsünde düzenlenen törende ödülü, Avis adına Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak aldı.

Avis'in "Eşitsizliklerin Azaltılması" kategorisinde ödül kazanan "Aynı Dili Konuşuyoruz" projesi; araç kiralama noktalarında işitme engelli bireylerin iletişim yoksunluğu nedeniyle yaşadığı problemleri asgari seviyeye çekmeyi, alınan ve verilen hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Proje, Türk İşaret Dili ilk Yardım El Kitabı'nın hazırlanmasını, kurum içinde gerçekleşen işaret dili eğitimlerini, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği Görüntülü Destek Merkezi'nin yönettiği ve herhangi bir sorunla karşılaşan işitme engelli bireyin merkeze bağlanması ile kendi dilinde hizmet alabileceği bir ortamı içeriyor. Hazırlanan el kitabı, dünya genelinde sektörde bir ilk olma özelliğini de taşıyor.

Avis'in jüri özel ödülünü alan "Tüm Annelerimizle Aynı Dili Konuşuyoruz" projesi ise "12 Mayıs İşitme ve Konuşma Engelliler Günü" ve "Anneler Günü" çerçevesinde işitme engelli anneler için iki günü kapsıyor.

Avis, 11 Mayıs günü işitme engelli anneleri "Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu"na, 12 Mayıs günü ise Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçına götürdü. Maç seremonisinde futbolcular, "Aynı Dili Konuşuyoruz" pankartı ile sahaya çıktı.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi, topluma yarar sağlayan ve değer katan sosyal sorumluluk çözümlerini farklı sektörlerden paydaşlarıyla buluşturmak ve iş birliklerine zemin hazırlamak amacıyla 2009'dan beri her yıl düzenleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı 6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı
Borsa rekorlu ilk yarıda düştüBorsa rekorlu ilk yarıda düştü
Getir’e 38 milyon dolarlık yatırımGetir’e 38 milyon dolarlık yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avis,

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Milyonları ilgilendiriyor!

Milyonları ilgilendiriyor!

Bugün son gün! Başvuru e-devlet'ten yapılabilecek

Bugün son gün! Başvuru e-devlet'ten yapılabilecek

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Bakan duyurdu! Türkiye'de bir ilk olacak

Bakan duyurdu! Türkiye'de bir ilk olacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa ihracatına KOSGEB desteği

Bursa ihracatına KOSGEB desteği

Turkcell, yapay zeka çalışmalarında uyacağı 7 ilkeyi açıkladı

Turkcell, yapay zeka çalışmalarında uyacağı 7 ilkeyi açıkladı

31’inci Hotel Equipment ile 27’nci Food Product Fuarları kapılarını açtı

31’inci Hotel Equipment ile 27’nci Food Product Fuarları kapılarını açtı

İzmir'de Kamu-Sen üyelerinden protesto

İzmir'de Kamu-Sen üyelerinden protesto

2019 yılında toplam 1 milyon 348 bin 729 konut satışı yapıldı

2019 yılında toplam 1 milyon 348 bin 729 konut satışı yapıldı

Ziraat Bankası'ndan ayakkabı İmalatçılarına kredi

Ziraat Bankası'ndan ayakkabı İmalatçılarına kredi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.